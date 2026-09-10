Sydney Sweeney lo volvió a hacer y subió el tono en un comercial de deportes

Sydney Sweeney volvió a convertirse en el centro de la atención, esta vez por una campaña publicitaria que se lanzó con una imagen tan provocadora como inesperada.

La actriz protagoniza el primer anuncio nacional en Estados Unidos de Novig, plataforma de apuestas y apuestas deportivas, en el que aparece prácticamente desnuda mientras utiliza objetos vinculados al deporte para cubrir estratégicamente su cuerpo.

El comercial la muestra en distintos escenarios. Sweeney posa sobre una canasta de baloncesto, se recuesta en una mesa de billar, aparece en una pista de tenis y también frente a una portería. Pelotas de fútbol americano y baloncesto, además de protecciones de hockey, forman parte del montaje que acompaña la promoción de la compañía.

Crédito: Jordan Strauss | AP

Anuncio que juega con la provocación

La actriz también aparece utilizando algunas prendas de equipaciones deportivas y deja clara la premisa de Novig en distintos momentos del comercial. En una de las escenas afirma: “¿Crees que sabes de deportes? Demuéstralo. Novig trata solo de deportes”.

Más adelante, mientras está tumbada sobre una mesa de billar, Sweeney responde a la idea de que alguien podría intentar apostar sobre la imagen que presenta: “No puedes comerciar con esto. Simplemente luzco bien aquí”.

La campaña incluye, además, un mensaje específico sobre los mercados de predicciones disponibles en la plataforma. Con una pelota de fútbol en las manos, la intérprete señala: “No hay apuestas sobre guerras, muertes ni política. Solo tú, tus opiniones y deportes”.

La actriz también se incorporó a la empresa como socia estratégica y accionista, una alianza que acompaña el lanzamiento de esta campaña a escala nacional.

En un comunicado, Sweeney explicó la intención detrás de la propuesta: “El concepto es simple: abrirse camino entre el ruido y centrarse totalmente en los deportes. La campaña da vida a esa idea con seguridad, humor y un toque juguetón”.

Jacob Fortinsky, cofundador y CEO de Novig, destacó también el papel de la actriz en el proyecto: “Hay muchos lugares donde la gente puede participar en mercados de predicciones de diferentes categorías. Nuestro enfoque son los deportes, y al dedicarnos exclusivamente a ellos, hemos construido una mejor experiencia para los fans. Sydney ha ayudado a dar vida a ese mensaje de una manera que es imposible de ignorar”.

Crédito: Evan Agostini | AP

Sydney Sweeney, acostumbrada a generar titulares

La publicidad llega después de otras campañas de Sweeney que también provocaron numerosas reacciones. Entre ellas está su colaboración con American Eagle, cuyo anuncio de tejanos fue interpretado por algunos como una alusión a la eugenesia.

También lanzó con Dr. Squatch un jabón de edición limitada elaborado con agua de su bañera y protagonizó una campaña para su marca de lencería Syrn que recibió críticas por considerar que estaba dirigida únicamente a la mirada masculina.

Sweeney alcanzó gran popularidad como Cassie en “Euphoria”, de HBO, y posteriormente apareció en producciones como “The White Lotus”, “Cualquiera menos tú”, “Christy” y “La asistenta”.

Próximamente retomará a Millie Calloway en “El secreto de la asistenta”, además de participar en el “live action” de “Gundam” y protagonizar “Scandalous!”, drama biográfico sobre Kim Novak. La propia Novak consideró que elegir a Sweeney para interpretarla era un error.

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