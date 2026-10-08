Trump vuelve a prometer $5,000 dólares a votantes en Texas si eligen a los republicanos en las elecciones

El presidente Donald Trump, volvió a prometer un pago de $5,000 dólares a cada ciudadano adulto del país si el Partido Republicano logra la victoria en al menos una de las dos cámaras del Congreso en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

Durante un mitin de campaña celebrado en San Antonio, el mandatario instó a los electores texanos a acudir a las urnas como si su propio nombre estuviera en la papeleta, explicando que los fondos de este incentivo económico, denominado “dividendo Trump”, provendrán de la recaudación de los aranceles comerciales y deberán gastarse dentro de la economía nacional.

Petición de apoyo y calendario electoral

Durante el mitin, el presidente pidió a los asistentes involucrarse activamente en los comicios legislativos y movilizar el voto hacia las candidaturas de su partido. En sus palabras dirigidas a los simpatizantes, declaró que “les estoy pidiendo que pretendan que estoy en la papeleta”.

Asimismo, recordó las fechas clave del proceso en el estado: las votaciones anticipadas en Texas darán inicio el 19 de octubre y finalizarán el 30 de octubre, mientras que la jornada electoral general se celebrará el 3 de noviembre.

Balance de gestión y contienda por el Senado

El jefe del Ejecutivo repasó varias de las medidas impulsadas por su Administración desde su retorno al poder en 2025, entre las cuales resaltó las exenciones fiscales sobre propinas, horas extra y prestaciones de la Seguridad Social.

El evento contó con el respaldo explícito de Trump al actual fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien aspira a un escaño en el Senado en representación del bando republicano. Paxton compite contra el candidato del Partido Demócrata, James Talarico, en una contienda decisiva para definir el equilibrio de poder en la Cámara Alta.

Tras finalizar su presencia en San Antonio, la agenda del presidente contempla un traslado este viernes a Syracuse, Nueva York, para participar en un acto junto al aspirante republicano a la gobernación, Bruce Blakeman.

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