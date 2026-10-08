Un choque durante una persecución policial en Nueva Jersey dejó a una bebé de 3 meses en coma

Una bebé de tres meses permanece en coma y sus padres, José Majano Rodríguez, de 29 años, y Gabby Guzmán, de 33, siguen en estado crítico después de que un conductor que intentaba escapar de la policía provocara un violento choque frontal en una zona residencial de Linden, Nueva Jersey.

De acuerdo con ABC 7, el accidente ocurrió alrededor de las 2:45 p.m. (ET) del lunes, en East Linden Avenue, cerca de Clinton Street. Según la reconstrucción difundida por medios locales, Darryl Petlock, de 48 años y originario de Keansburg, circulaba a gran velocidad en una Jeep SUV mientras era perseguido por agentes.

Al intentar esquivar una camioneta pickup, el conductor invadió el carril contrario y embistió de frente el Honda Civic en el que viajaba la familia. La fuerza del impacto hizo que el automóvil girara unos 180° y quedó prácticamente destrozado.

En el asiento trasero se encontraba Samantha, la hija de la pareja, de apenas 3 meses. Agentes que llegaron a la escena tuvieron que extraerla del vehículo. Toda la familia fue traslada de urgencia al University Hospital de Newark.

Los padres sufrieron múltiples fracturas y traumatismos severos y permanecen bajo atención médica con pronóstico reservado. La bebé quedó en coma debido a las lesiones provocadas por el impacto. Un cuarto adulto involucrado en el accidente también resultó herido, aunque sus lesiones no ponen en riesgo su vida.

Una persecución que ahora está bajo investigación

La Fiscalía General de Nueva Jersey confirmó una investigación formal, mientras la Fiscalía del condado de Union y la División de Justicia Criminal del estado trabajan para reconstruir lo ocurrido.

El alcalde de Linden, Derek Armstead, aseguró que Petlock era perseguido por policías desde otra ciudad cercana. Sin embargo, las autoridades todavía no han explicado dónde comenzó la persecución ni cuál fue la razón que llevó a los agentes a seguirlo.

El Departamento de Policía de Linden tampoco confirmó formalmente que se tratara de una persecución. Su única precisión fue que las circunstancias del incidente continúan bajo investigación.

Un video registrado por una cámara de seguridad residencial aporta una pieza relevante. En las imágenes, se observa a un patrullero avanzar rápidamente por Linden Avenue, mientras los vehículos que circulaban por la zona se apartaban para darle paso. Poco después aparece la SUV de Petlock.

Vecinos cuestionan el riesgo para civiles

La escena posterior al choque dejó una imagen difícil de olvidar: fragmentos de vehículos esparcidos por el asfalto y la silla de seguridad de la bebé en plena calle. Para los residentes, el accidente convirtió una avenida habitualmente tranquila en el escenario de una emergencia devastadora.

Natalie Evertsz, una vecina de la zona, relató que el sospechoso intentaba escapar y que, al tratar de evitar otro vehículo, terminó chocando contra el automóvil de la familia.

Su propio auto blanco, estacionado frente a su vivienda, también fue alcanzado después del impacto. La mujer cuestionó que una persecución pudiera desarrollarse de esa manera en un barrio residencial y planteó una pregunta que ahora forma parte del debate local: ¿hasta dónde debe llegar una persecución cuando existe el riesgo de poner a otros conductores y peatones en peligro?

Un acusado con antecedentes por homicidio

Petlock tampoco llega a este caso como un desconocido para las autoridades. Registros judiciales citados por NJ.com indican que cumplió una condena en una prisión estatal por homicidio agravado.

Según la Fiscalía del condado de Monmouth, en 2012 mató a una mujer de 40 años en Middletown e incendió la vivienda que ella alquilaba. Ahora enfrenta una nueva serie de acusaciones derivadas de la colisión en Linden.

La Fiscalía del condado de Union le imputó 2 cargos por eludir a la autoridad, 5 cargos de agresión agravada durante una fuga y 3 cargos de agresión mediante vehículo de motor. Petlock también resultó lesionado y fue hospitalizado tras ser detenido en el lugar.

Mientras avanza la investigación, la atención permanece centrada en la familia Majano-Guzmán. Sus familiares acudieron el martes al sitio del accidente, donde todavía podían verse las huellas de la violencia del impacto.

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