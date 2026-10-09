“51 años sin títulos limpios”: La polémica pancarta con la que el United se burlará al Manchester City

Los aficionados del Manchester United volverán a desplegar en Old Trafford una de las pancartas más icónicas y provocadoras de su historia.

A partir de este sábado en el compromiso frente al Tottenham Hotspur, la grada de Stretford End exhibirá una versión actualizada del cartel que contabilizaba los años de sequía de sus vecinos, marcando ahora la cifra “51 years” para invalidar los trofeos conquistados por el Manchester City tras la confirmación de su culpabilidad en el expediente de irregularidades financieras.

El diseño original fue instalado por primera vez en el año 2000 con la leyenda “24 years” y se actualizó campaña a campaña hasta alcanzar los 35 años en 2011, fecha en la que el City rompió la racha al conquistar la FA Cup.

Sin embargo, tras revelarse el entramado de irregularidades que infló las cuentas ‘Cityzens’ entre 2009 y 2018, la agrupación The Red Army decidió restaurar la pancarta borrando de un plumazo los 20 títulos obtenidos por el club del Etihad Stadium en los últimos 18 años, fijando el contador como si no ganaran un trofeo legítimo desde 1976.

De cara al clásico del domingo en Anfield Road, la hinchada del Liverpool también ha convocado una multitudinaria protesta para recibir el autobús del Manchester City con pancartas, banderas y bengalas, convirtiendo el primer partido del equipo de Enzo Maresca tras el veredicto en un escenario de absoluto rechazo por parte de sus rivales en la Premier League.

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