Critican a Zendaya por saludar sentada a Brigitte Macron

Zendaya recibió críticas en redes sociales por saludar sentada a Brigitte Macron, primera dama de Francia, durante el desfile de Louis Vuitton Primavera/Verano 2027, celebrado el martes 6 de octubre en el Museo del Louvre, en París.

Aunque la actriz de 30 años sonrió y estrechó la mano de la esposa del presidente Emmanuel Macron, su decisión de no ponerse de pie provocó un debate sobre los modales y la etiqueta en este tipo de encuentros públicos.

El momento quedó registrado en un video que circuló en internet. En las imágenes, la protagonista de “Spider-Man” aparece sentada en la primera fila mientras conversa con otra invitada. Cuando Brigitte Macron se acerca, Zendaya levanta la mirada y la saluda: “Hola, encantada de conocerla”.

La interacción fue breve, pero suficiente para que algunos usuarios cuestionaran que la actriz no se levantara para recibir a la primera dama de Francia, de 73 años. Otros, en cambio, consideraron que pudo no haberse percatado de su llegada hasta el último momento.

El saludo que dividió las opiniones

Zendaya asistió al desfile con jeans azules, un top corto blanco y una chaqueta bolero blanca con volantes, una prenda romántica y voluminosa que ya había lucido durante la gira de prensa de “The Odyssey”.

Sin embargo, su vestuario quedó en segundo plano frente a las imágenes del encuentro. Mientras algunos internautas consideraron que ponerse de pie habría sido un gesto de cortesía, otros defendieron a la actriz y señalaron que el video no permite concluir que hubiera intención de desairar a Brigitte Macron.

El episodio también se produjo después de que la madre de Zendaya respondiera a usuarios de Instagram que habían criticado a su hija en internet, en medio de otros comentarios dirigidos a la estrella.

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