Mejores vestidos de los Premios Emmy 2026: Zendaya se robó todas las miradas

Zendaya, Selena Gomez y Nicole Kidman fueron algunas de las figuras que más miradas concentraron en la alfombra de los Premios Emmy 2026, celebrada en el Peacock Theatre de Los Ángeles. Las tres llegaron con propuestas muy distintas, pero coincidieron en algo fundamental para una noche de televisión y moda: convertir sus elecciones en auténticos protagonistas.

Zendaya, quien acaba de cumplir 30 años, apareció con un diseño semitransparente de Prada cubierto de pedrería. El vestido, de silueta sirena, tenía cola y un pronunciado escote en V que lució con especial elegancia gracias a su actual corte de pelo pixie. Las joyas de Mikimoto y un reloj Rolex Lady-Datejust con diamantes completaron una de las apuestas más comentadas de la noche.

Selena Gomez deslumbró con una propuesta de inspiración líquida firmada por Louis Vuitton. Crédito: Richard Shotwell | AP

Selena Gomez tampoco pasó desapercibida. La protagonista de “Solo asesinatos en el edificio” escogió una creación completamente dorada de Louis Vuitton, elaborada con pequeñas piezas de efecto espejo. El diseño, también con corte sirena y escote palabra de honor, encontró su equilibrio en una melena XXL de acabado natural y joyería de Tiffany and Co.

Nicole Kidman llevó el romanticismo de Chanel a la alfombra con un diseño blanco lleno de textura y movimiento. Crédito: Mark J. Terrill | AP

Nicole Kidman tomó otro camino con un vestido midi blanco de Chanel, firma de la que es embajadora. La propuesta marcaba la cintura y aportaba volumen en las caderas, mientras unas flores artesanales, colocadas a modo de plumas, adornaban el escote corazón y las mangas caídas. La actriz australiana sumó salones negros, joyas de Omega y un recogido con el flequillo largo y abierto que caracteriza su imagen actual.

El lila vuelve a reclamar protagonismo

Los tonos violetas tuvieron una presencia especial en la gala. Sarah Pidgeon, quien este año ha ganado popularidad por interpretar a Carolyn Bessette en “Love Story”, llevó un vestido lencero de Chanel en violeta satinado. Las cadenas de cristales, las cuentas doradas y las perlas blancas y lilas aportaron un detalle sofisticado a una propuesta de apariencia minimalista.

Florence Pugh también se inclinó por el lila con un vestido hecho a medida por Vivienne Westwood. El diseño tenía escote drapeado, mangas caídas de tul y una cola con destellos brillantes, acompañados por joyas de Bvlgari.

El color también tuvo su contrapunto en Elle Fanning, quien demostró las posibilidades del verde jade con una delicada creación de Ralph Lauren Collection. El vestido de tirantes, brillante y de aire etéreo, incorporaba un fular con flecos que se prolongaba como una cola.

Flecos, color y apuestas masculinas

Rhea Seehorn celebró su Emmy a Mejor actriz principal en serie de drama por “Pluribus” con un vestido rojo de Louis Vuitton. Su escote redondo y la caída de la pieza encontraron un complemento ideal en las joyas de Swarovski.

Entre los hombres, Colman Domingo volvió a demostrar que una alfombra también permite jugar con el estilismo. El actor eligió Valentino con una chaqueta color teja, botones de inspiración oriental, cinturón fucsia satinado y flecos negros en las puntas.

La noche también dejó una estampa romántica protagonizada por Harrison Ford y Calista Flockhart. Él llevó un sobrio traje con pajarita, mientras ella apostó por un vestido fucsia asimétrico de Zuhair Murad, con un drapeado que estilizó su figura.

Adam Brody, por su parte, sorprendió con un traje negro de Prada que apostó por realzar su silueta mediante un blazer cruzado y pantalones “flare”, una combinación con guiños a los años 70. En lugar de la clásica corbata, incorporó un pañuelo floreado que aportó un toque más desenfadado al conjunto.

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