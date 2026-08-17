Zendaya y Tom Holland podrían protagonizar un live-action de “Hércules”

Durante este fin de semana que se celebró el D23: The Ultimate Disney Fan Event se hicieron muchos anuncios sobre próximos proyectos de Disney, pero también se han puesto sobre la mesa algunas posibilidades.

Durante este domingo 16 de febrero, “Deadline” entrevistó a la actriz de doblaje de “Hércules” (1997), Susan Egan, y aprovechó su intervención para decir cuál es el casting que ella considera que debería tener un live-action de la famosa película animada de Disney.

Egan, que dio voz a Megara en la película del 97, dice que ve a Tom Holland y a Zendaya para que protagonicen la historia como Hércules y como Megara, respectivamente. Estas declaraciones llegan al mismo tiempo que ambos actores son parte de las dos películas más taquilleras en las últimas semanas: “Spider-Man: Brand New Day” y “The Odyssey”.

“Ni siquiera porque sean la pareja del momento, ni siquiera es por eso. He seguido su brillante carrera desde que era adolescente, y es una persona con los pies en la tierra. Es una mujer fuerte, obviamente, imponente y asombrosa, con una voz increíble y un toque de rebeldía, ¿no crees?”, le dijo la actriz de doblaje a “Deadline”.

¿Por qué se piensa en actores para “Hércules”?

Hay que recordar que desde hace un tiempo se ha estado hablando sobre esta nueva versión de “Hércules”, película que marcó a toda una generación. Por ahora se han compartido pocos detalles.

Por ejemplo, la producción está a cargo de Joe y Anthony Russo, conocidos por ser los directores de “Avengers: Endgame”. Este proyecto lo está desarrollando a través de su compañía AGBO. La dirección del live-action estará a cargo de Guy Ritchie, quien también estuvo al frente de “Aladdín” y “Snatch”.

Los hermanos Russo están a cargo de la producción de este live-action. Crédito: Jordan Strauss | AP

También se ha revelado que esta producción será un homenaje a la película del 97 y no una copia literal del clásico de la animación de Disney.

Al mismo tiempo que no han anunciado un elenco para esta adaptación, tampoco se ha revelado cuándo tienen pensado comenzar el rodaje y para cuándo se programará su estreno. Puede ser que el proyecto comience a tomar mucha más fuerza luego de diciembre de este año, pues los hermanos Russo terminarán de estrenar la película “Avengers: Doomsday”.

Sigue leyendo:

• ¿La has visto? El divertido momento de Tom Holland recordando su audición para Spider-Man

• Aseguran que Zendaya y Tom Holland habrían celebrado su boda esta semana

• Zendaya contó cómo fue grabar junto a Rosalía en “Euphoria”

OPCIÓN A

Título: ‘Disney considera a Tom Holland y Zendaya para protagonizar ‘Hércules”

Metatitle: ‘Disney considera a Tom Holland y Zendaya para ‘Hércules’ — 78 caracteres

Excerpt: ‘Susan Egan sugiere a Tom Holland y Zendaya como protagonistas del live-action ‘Hércules’.’ — 116 caracteres