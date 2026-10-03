Queda más por mostrar: “Spider-Man: Brand New Day” volvería al cine con material inédito

“Spider-Man: Brand New Day” todavía tiene camino por recorrer en las salas de cine. Sony Pictures estaría preparando un nuevo lanzamiento de la película de Tom Holland con material que no llegó al montaje original, una estrategia que podría darle otro impulso a una producción que ya se encuentra entre los grandes éxitos de taquilla de la historia.

TheWrap confirmó que el estudio planea llevar nuevamente la cinta a los cines, aunque todavía no existen detalles oficiales sobre la fecha.

Rosario Dawson podría recuperar su escena

Entre las novedades que podrían llegar con esa versión aparece un nombre especialmente conocido para los seguidores de Marvel. Rosario Dawson podría finalmente verse como Claire Temple, personaje que interpretó durante varias producciones del antiguo universo televisivo de Marvel.

La actriz ya había contado que llegó a rodar una secuencia para “Spider-Man: Brand New Day”, pero que terminó siendo eliminada antes del estreno. Dawson reveló en un encuentro dedicado a “Daredevil” que incluso había grabado su participación en la película.

Claire Temple debutó en “Daredevil” y posteriormente apareció en “Jessica Jones”, “Luke Cage”, “Iron Fist” y “The Defenders”. Dentro de esas historias, el personaje estaba vinculado a varios de los héroes callejeros de Nueva York.

Por ahora, Sony no ha confirmado públicamente que esa escena vaya a formar parte del eventual relanzamiento. Sin embargo, distintos reportes coinciden en que la nueva versión incluiría metraje nunca visto.

“Spider-Man: Brand New Day” todavía puede hacer historia

La estrategia llega cuando “Spider-Man: Brand New Day” mantiene cifras extraordinarias. La película acumula alrededor de $2,500 millones de dólares a nivel mundial, con más de $950 millones procedentes del mercado doméstico, según los registros más recientes de taquilla.

Un nuevo paso por las salas podría aumentar todavía más esos números y darle una oportunidad adicional de acercarse a los $1,000 millones de dólares en Estados Unidos, una cifra que ninguna película ha alcanzado hasta ahora en ese mercado.

La cinta marcó, además, el regreso de Tom Holland como Peter Parker después de casi cinco años. Destin Daniel Cretton estuvo a cargo de la dirección, mientras que Zendaya volvió como M.J. y Jacob Batalon como Ned Leeds. El reparto también contó con Jon Bernthal como Punisher y Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk. Entre las nuevas incorporaciones estuvieron Sadie Sink como Jean Grey y la detective Jean DeWolff.

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