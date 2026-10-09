Daddy Yankee anuncia nuevo disco apostando por el reguetón romántico

Daddy Yankee tiene listo un proyecto que conecta sus raíces en el reguetón con una propuesta centrada en los sentimientos. El artista puertorriqueño anunció “La Postal”, su próximo álbum conceptual, previsto para el 30 de octubre bajo su sello DY Music, y presentó “Botz (Bésame Otra Vez)”, el sencillo con el que abre esta nueva etapa musical.

El lanzamiento llegará semanas antes de que la Academia Latina de la Grabación lo homenajee como Persona del Año 2026, en una gala privada programada para el 11 de noviembre en Las Vegas, durante la Semana del Latin Grammy.

La nueva canción recupera elementos reconocibles del sonido de Daddy Yankee, pero también incorpora teclados de atmósfera celestial, acordes de guitarra y nuevas melodías que desembocan en un estribillo contundente. El tema fue coescrito por el cantante y Keityn, mientras que la producción estuvo a cargo de Jeremy Ayala, L.e.x.v.z., DUP y Xound.

“Botz” no es precisamente tecnología

El título podría llevar a pensar en robots o inteligencia artificial, pero el propio artista se encargó de aclarar el significado detrás de las cuatro letras. La canción remite a la expresión “Bésame Otra Vez” y a una de las manifestaciones más directas del afecto.

“‘BOTZ’ tiene que ver con mis raíces más puras del reguetón, pero incorpora nuevas texturas y melodías. Tiene el sonido de DY y es muy pegajoso. Quizás pienses que ‘BOTZ’ tiene que ver con tecnología y robots, pero en realidad significa ‘Bésame Otra Vez’. Es la primera canción del nuevo álbum y la manera perfecta de abrir el disco. El mejor algoritmo que tenemos en la historia es un beso”, expresó Daddy Yankee.

El sencillo también llega acompañado de un video musical dirigido por STILLZ. La pieza utiliza la técnica de “stop motion” para construir una secuencia de imágenes que culmina con un beso entre parejas reales, en una apuesta visual de estética cruda y auténtica.

15 canciones para hablar de las distintas formas de amar

Con “La Postal”, Daddy Yankee presentará su primer álbum conceptual, compuesto por 15 canciones conectadas por una misma idea. Cada tema será como una carta que el cantante firma y envía desde el corazón, con historias que abarcan el amor romántico, los vínculos familiares y el amor propio.

La propuesta también rendirá homenaje a la música latina y explorará influencias afrocaribeñas y de otras tradiciones culturales, incluida la música punjabi. La intención es ampliar el repertorio sonoro del puertorriqueño sin abandonar la identidad musical que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del reguetón.

El concepto detrás del título tiene que ver con la capacidad de conservar un recuerdo y transmitir un sentimiento de manera personal. Así lo explicó el artista al describir la esencia del proyecto: “Una postal dice algo que un mensaje de texto no puede decir; me detuve, pensé en ti y quise que conservaras ese recuerdo. Ese es el espíritu de este álbum”.

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