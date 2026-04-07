Daddy Yankee, elegido “Persona del Año” en los Latin Grammy

La Academia Latina de la Grabación anunció que Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee, recibirá el reconocimiento como “Persona del Año 2026”. Con este nombramiento, la institución destaca casi treinta años de trabajo artístico y también su labor humanitaria.

El director ejecutivo de la entidad, Manuel Abud, expresó la relevancia de este homenaje: “Daddy Yankee ha sido una figura determinante en el ascenso global de la música latina. Su liderazgo, disciplina y visión abrieron camino a un género e impulsaron a toda una generación de creadores, y hoy mantiene plena vigencia. Nos honra reconocerlo como la Persona del Año 2026 de La Academia Latina de la Grabación”.

Un reconocimiento que arropa a toda una generación

Al enterarse de la decisión, Daddy Yankee compartió lo que representa para él este momento de su carrera: “Este reconocimiento de La Academia Latina de la Grabación es un sueño hecho realidad. Significa mucho porque representa más que una carrera de éxito; es un reconocimiento a los años de disciplina, de lucha, de fe y de compromiso con nuestra cultura. Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, a todos los latinos y, específicamente, a toda esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie la entendía”.

El impacto social de Daddy Yankee ha sido poderoso, por ejemplo, en su natal Puerto Rico, ya que ofrece programas sociales y educativos significativos y oportunos a través de su fundación, “Daddy’s House”, y demuestra un compromiso genuino y constante con las comunidades más vulnerables.

En los últimos años, su inversión estratégica en el deporte, desde los Cangrejeros de Santurce hasta la Escuela de Baloncesto de la NBA en Puerto Rico, ha ratificado una visión orientada a dejar un legado y centrada en el desarrollo de las futuras generaciones de deportistas.

Este reconocimiento será celebrado en una gala privada el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Las Vegas, como parte de la Semana del Latin Grammy. Allí se realizará un concierto tributo con nuevas versiones de canciones emblemáticas del artista, interpretadas por colegas de distintos países.

Lo que viene para el Latin Grammy 2026

La ceremonia del Latin Grammy 2026 se llevará a cabo el jueves 12 de noviembre, en el MGM Grand Garden Arena, también en Las Vegas, Nevada.

Las nominaciones oficiales para esta edición serán reveladas el miércoles 16 de septiembre de 2026, fecha esperada por la industria y los seguidores de la música latina.

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