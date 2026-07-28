Daddy Yankee debuta como abuelo: Su hija Jesaaelys se convierte en madre

Jesaaelys Ayala, hija del reguetonero Daddy Yankee, anunció el nacimiento de su primera hija, llamada Eira del Mar.

La creadora de contenido dio a conocer la noticia del nacimiento de su primogénita en una publicación en redes sociales. Jesaaelys, de 30 años, publicó una serie de fotos de su bebé. De acuerdo con la información que aparece en una de las fotografías, la niña nació de 51 cm de largo, pesó 2.911 kilogramos y llegó al mundo el 22 de julio a las 2:41 pm.

“Después de tanto esperarte, por fin estás aquí con nosotros. Te amamos, princesa de nuestro corazón. Gracias, Dios, por esta bendición”, escribió Ayala González junto a las imágenes.

La hija de Jessaelys nació totalmente sana días después de que la creadora de contenido reveló que fue diagnosticada con una condición llamada colestasis del embarazo, una condición que altera el funcionamiento del hígado durante la gestación. Además, esta enfermedad reduce el flujo de bilis y causa picor intenso. Jessaelys aseguró que comenzó a sentir picor intenso en el cuerpo que no estaba relacionado con ninguna alergia.

Por esta razón, los médicos tuvieron que inducir el parto de la creadora de contenido antes de las 40 semanas de gestación. La hija del reguetonero acudió constantemente a evaluaciones médicas y monitoreaban a la bebé debido a los altos niveles de ácidos biliares.

Antes del nacimiento de su bebé, la creadora de contenido publicó un video explicando que hubiese querido que su parto fuese más natural, pero esta situación se escapaba de sus manos. “Si hay algo que he aprendido durante todo este proceso, es que los embarazos son SÚPER impredecibles. Simplemente toca confiar y aceptar la voluntad de Dios”, reflexionó.

El nacimiento de Eira del Mar llega en medio de un distanciamiento entre Daddy Yankee y su hija Jessaelys. Este distanciamiento comenzó tras la batalla legal de Raymond Ayala (nombre real del reguetonero) con Mireddys González, quien fue su esposa durante casi 30 años. Tras su divorcio, Mireddys y Raymond se enfrentaron en una disputa legal por temas relacionados con la administración de sus empresas. Durante el juicio, Jessaelys apoyó a su mamá acompañándola en tribunales.

En enero de 2025, Daddy Yankee dijo a Telemundo que la relación con su hija está “lacerada”.

“Está ahora mismo un poco lacerada, se ve, pero es mi reina… La vi entrando y se lo dije: ‘Dios te bendiga, eres mi reina’. Siempre lo va a ser. Sé que esto nos va a acercar más próximamente, paso a paso. Somos una familia como todas, tiene altas y bajas, pero vamos a superarlo”, dijo a su salida del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Hasta el momento, Daddy Yankee no ha felicitado públicamente a su hija por el nacimiento de Eira del Mar.

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