Mireddys González le ganó una importante batalla a Daddy Yankee

La separación de Daddy Yankee y Mireddys González sigue escribiendo nuevos capítulos. Esta semana, la balanza se inclinó nuevamente hacia la empresaria luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico rechazara un recurso presentado por el artista, una determinación que deja intactas las decisiones emitidas previamente por tribunales inferiores.

La resolución representa uno de los momentos más importantes dentro del proceso legal que ambos mantienen tras su divorcio. Con este pronunciamiento, la máxima instancia judicial de Puerto Rico cerró la puerta a nuevas apelaciones relacionadas con este reclamo en particular y fortaleció la posición jurídica alcanzada por González hasta ahora.

Una decisión importante en medio del proceso

Aunque el fallo ha sido interpretado como un triunfo para la exesposa del intérprete de “Gasolina”, todavía no significa que la división de bienes haya concluido. Lo que reconoce la determinación es que ambas partes conservan derechos patrimoniales derivados de una sociedad conyugal que se extendió durante casi tres décadas.

Especialistas vinculados al caso señalan que el patrimonio sujeto a liquidación podría alcanzar los $500 millones de dólares. Sin embargo, la distribución definitiva de esos activos aún deberá resolverse en futuras etapas judiciales.

Mientras ese procedimiento continúa, González ha solicitado medidas económicas provisionales. Entre ellas figura una compensación temporal de $5 millones de dólares, además de una asignación mensual, mientras avanzan los trámites relacionados con la repartición de la fortuna acumulada durante años de matrimonio.

La disputa ha despertado gran interés no sólo por las cifras involucradas, sino también por tratarse de una de las parejas más conocidas del espectáculo latino. Durante décadas, González estuvo ligada a la carrera del cantante, acompañándolo en el crecimiento de un imperio musical que terminó convirtiéndolo en una de las figuras más influyentes del género urbano.

Daddy Yankee mantiene protagonismo público

La noticia llega en un momento de alta exposición para el artista puertorriqueño. Recientemente, Daddy Yankee fue una de las figuras centrales del Desfile Nacional Puertorriqueño celebrado en Nueva York, un evento que reunió a miles de personas bajo el lema “Somos más que 100 x 35”.

El cantante encabezó parte de la celebración que tomó la Quinta Avenida y puso en primer plano el orgullo boricua. La festividad también contó con la participación de Farruko, quien tuvo la responsabilidad de iluminar el Empire State Building con los colores de la bandera de Puerto Rico.

Mientras tanto, lejos de los festejos y los escenarios, el proceso judicial entre Daddy Yankee y Mireddys González continúa su curso.

Sigue leyendo:

Daddy Yankee y Farruko, figuras de un día de fiesta para Puerto Rico en NY

Con Shakira y muchas sorpresas, FIFA revela los artistas del álbum oficial del Mundial 2026

Shakira y el actor mexicano Manuel García-Rulfo disparan rumores de romance