Dueños estadounidenses del Everton ponen el club en venta

El grupo estadounidense Friedkin Group se mostró abierto el viernes a la venta del Everton -club que adquirió oficialmente a finales de 2024-, al considerar que ha saneado las cuentas y “asegurado el futuro” de la entidad de Liverpool durante este periodo.

La empresa con sede en Texas, propietaria también de la AS Roma, “estudia nuevas opciones de inversión para el Everton FC, incluida la posibilidad de vender una participación mayoritaria”, según indica en un comunicado.

Los estadounidenses adquirieron oficialmente el 98,8 % del club en diciembre de 2024, en una operación valorada en más de 400 millones de libras esterlinas, según informaciones de prensa. Por aquel entonces, el Everton se enfrentaba a “importantes incertidumbres financieras y dificultades”, tanto dentro como fuera del terreno de juego, recordó el propietario.

Desde entonces, se ha esforzado por “aportar la estabilidad, las inversiones y el apoyo necesarios para garantizar el futuro del club”, especialmente con la llegada de un nuevo estadio ultramoderno, aseguró. “Con esta base ya sólidamente establecida, ha llegado el momento de plantearse el próximo capítulo para el Everton”, señala el comunicado.

Club statement. — Everton (@Everton) October 9, 2026

Mensaje de calma

Pese a abrir la puerta a un cambio de propiedad, los Friedkin aseguran que serán selectivos en el proceso. “Solo estudiaremos propuestas de partes que creamos firmemente que serán los administradores adecuados para llevar al club hacia adelante y construir sobre el impulso ya generado”.

Desde la entidad insisten además en que el apoyo al equipo no se verá afectado mientras duren las conversaciones con posibles inversores y aseguran que seguirán respaldando al club “en todo lo necesario para lograr el éxito sobre el terreno de juego”.

La decisión vuelve a sembrar incertidumbre alrededor de uno de los históricos del fútbol inglés, justo cuando el equipo dirigido por David Moyes trata de consolidar su proyecto deportivo tras años marcados por problemas.

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