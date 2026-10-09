Vincenzo Montella fue despedido como seleccionador de Turquía

Tras la cuarta derrota de Turquía en cuatro jornadas de la Nations League, el futuro de su seleccionador, Vincenzo Montella, pendía de un hilo y este viernes, la Federación de Fútbol turca oficializó la destitución del técnico italiano, que deja el cargo después de tres años.

Aunque no especificó los motivos de la decisión ni tampoco anunció su sustituto, el decepcionante Mundial, donde el combinado otomano no pasó ni de la fase de grupos, y el pésimo inicio en la fase de grupos de esta Nations League, con 0 puntos de 12 posibles, han sido el detonante que han llevado al despido de Montella.

En un total de 40 partidos al mando de Turquía, el balance con Montella, que empezó su etapa de la mejor manera, llevando al combinado otomano hasta los cuartos de final de la Eurocopa 2024 y a disputar un Mundial 24 años después, ha sido de 21 victorias, 5 empates y 14 derrotas.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekle?tirdi?i toplant?da, ola?an seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme karar? alm??t?r.



Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Say?n ?brahim Özbay ve Say?n? pic.twitter.com/9PhiX4239N — TFF (@TFF_Org) October 9, 2026

Legado de Montella en Turquía

A pesar del desenlace, Montella también consiguió resultados importantes durante su etapa al frente de Turquía. El italiano asumió el cargo en septiembre de 2023 y logró conducir al equipo hasta los cuartos de final de la Eurocopa 2024, instancia en la que quedó eliminado tras perder 2-1 frente a Países Bajos. Aquella participación permitió al futbol turco recuperar protagonismo en las competencias europeas.

Otro de los momentos destacados de su gestión fue la clasificación al Mundial 2026, con la que Turquía puso fin a una ausencia de 24 años en el torneo de selecciones más importante del futbol internacional.

El combinado turco no participaba en una Copa del Mundo desde Corea-Japón 2002, por lo que conseguir el boleto representó uno de los principales objetivos cumplidos durante el proceso del entrenador.

Arda Turan candidato a sustituirlo

Uno de los nombres que suenan en Turquía como posibles sustitutos de Montella, como han informado varios medios del país otomano, es el de Arda Turan, actual técnico del Shakhtar Donetsk.

La Federación turca incluso contempla la opción que el que fue exjugador del Galatasaray, el Atlético de Madrid o el Barça, entre otros equipos, pudiera compaginar su trabajo en el conjunto ucraniano, donde el curso pasado ganó la liga y llegó a semifinales de la Conference League, con el de la selección turca.

Su debut sería contra Bélgica y Francia en el mes de noviembre.

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