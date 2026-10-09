Roberto Carlos, Thiago Silva y Felipe Melo víctimas de red que vendía títulos falsos de DT

Roberto Carlos, Thiago Silva, Felipe Melo y Diego Lugano aparecen mencionados en una investigación sobre un presunto esquema de venta irregular de licencias para entrenadores vinculadas a la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA).

Según la información difundida, Alejandro Mancuso habría ofrecido un procedimiento acelerado que permitía obtener diplomas de las categorías C, B, A y PRO mediante pagos de hasta $20,000 dólares, sin necesidad de completar los cursos correspondientes.

Sin embargo, la ATFA negó cualquier relación con el intermediario y aseguró que los documentos examinados eran falsos. La investigación ha generado repercusiones porque involucra nombres reconocidos del fútbol sudamericano, algunos de ellos con trayectorias destacadas en selecciones nacionales y grandes clubes europeos.

El punto central del caso es determinar cómo se ofrecían los documentos, quiénes participaron en su comercialización y si los compradores conocían las presuntas irregularidades.

La aparición de un futbolista en la investigación no significa que haya cometido un delito ni que supiera que la documentación podía ser irregular.

De hecho, varios de los mencionados sostienen que actuaron de buena fe y que esperaban recibir una formación legítima para ejercer como entrenadores.

[AHORA] Escándalo con Alejandro Mancuso en Brasil: según UOL, el argentino vendió licencias "truchas" de entrenadores por 100.000 reales y sin cumplir el curso, y entre sus "clientes" están Thiago Silva, Lugano, Paolo Guerrero, Roberto Carlos y Felipe Melo. https://t.co/JzloQ6ZoIK pic.twitter.com/KKu5jyXkGz — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 7, 2026

¿Cómo funcionaba la presunta venta de licencias falsas de entrenador en Sudamérica?

El supuesto mecanismo investigado habría consistido en ofrecer licencias C, B, A y PRO mediante trámites acelerados, evitando el proceso habitual de formación exigido para obtener las certificaciones.

Alejandro Mancuso aparece señalado como el presunto intermediario de estas operaciones, cuyo costo habría alcanzado los $20,000 dólares.

Las licencias de entrenador son importantes porque permiten acreditar diferentes niveles de preparación y pueden ser necesarias para dirigir equipos en determinadas categorías y competiciones.

Por eso, la posibilidad de conseguir documentos sin cumplir los requisitos académicos y prácticos representa una preocupación para las instituciones encargadas de regular la profesión.

La ATFA, sin embargo, rechazó cualquier vínculo con Mancuso y sostuvo que los documentos examinados no eran auténticos.

Esta postura introduce una distinción fundamental: no se trataría necesariamente de certificados emitidos irregularmente por la asociación, sino de documentos cuya autenticidad fue cuestionada por la propia entidad.

La investigación deberá establecer responsabilidades y determinar si existió un esquema organizado de comercialización de diplomas falsificados.

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