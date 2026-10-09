HBO producirá una serie de “Crazy Rich Asians”, la exitosa película del 2018

Ahora, HBO es parte de la supercorporación que fusiona a Paramount y Warner Bros. Discovery: Skydance. Han aprovechado la misma semana en la que se cerró la fusión para anunciar que han dado la aprobación para que se desarrolle una secuela de la comedia romántica “Crazy Rich Asians”, película del 2018 que fue éxito en taquilla y que llegó a estar nominada a los Premios Oscar.

Según información compartida por “Deadline”, esta historia de amor se seguirá contando a través de una serie, en la cual se ha estado trabajando en los últimos dos años. Los encargados del guion son los mismos que estuvieron involucrados en la película: Adele Lim, el director Jon M. Chu, Nina Jacobson y Brad Simpson.

De las declaraciones de Casey Bloys, copresidente y director de contenido de Skydance Direct-To-Consumer, se destaca el entusiasmo que ha expresado por el proyecto. También dijo: “Constance, Henry, Ronny y Michelle son superestrellas mundiales, y sabemos que los apasionados fans de la película y de las exitosas novelas están ansiosos por ver más. Nos complace colaborar con este talentoso equipo de producción y reparto”.

De los anuncios que más ha emocionado es que los protagonistas originales, Constance Wu y Henry Golding, regresarán a los personajes.

“Deadline” también ha dicho que esta nueva serie será más un drama, y no una comedia romántica como la película.

La guionista Adele Lim dijo: “Esta serie es la secuela que estábamos esperando, pero en lugar de una sola película, tenemos ocho episodios para profundizar en los personajes y mundos de los brillantes libros de Kevin Kwan. Trabajar con el equipo creativo original, con el apoyo y la visión de HBO y Warner Bros. Television, ha sido un sueño. Nuestro equipo de guionistas está a pleno rendimiento y estamos deseando compartir lo que hemos creado”.

Por ahora, HBO no ha anunciado cuál será la fecha en la que se comenzará con el rodaje de la serie y cuándo planean hacer el lanzamiento.

Para muchos, la película “Crazy Rich Asians” se ha convertido en cultura pop. Con su estreno en 2018, la producción logró marcar un hito en taquilla como una comedia romántica: Se convirtió en la comedia romántica de un estudio importante con mayor recaudación en la taquilla norteamericana desde 2009.

Incluso, “Crazy Rich Asians” lideró la taquilla estadounidense durante tres fines de semana seguidos.

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