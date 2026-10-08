Ben Affleck y Matt Damon apuestan por impulsar el cine independiente

Esta semana, Ben Affleck y Matt Damon han hecho público un nuevo proyecto en conjunto, esta vez apostando por los artistas emergentes y por el cine independiente. El nuevo proyecto se llama Artists Equity Independent Pictures, lo cual se convierte en un nuevo sello de su ya conocida productora Artists Equity.

Con el lanzamiento del nuevo sello también se hizo el anuncio del primero de los proyectos que financiarán: “A Woman in the Sun”, el debut como directora de Julia Cox, guionista de la película “Nyad” (2023).

Cox tendrá el privilegio de debutar como directora con un elenco de personalidades de Hollywood como lo son Renée Zellweger, Sissy Spacek y Mia Threapleton.

En un comunicado firmado por Affleck y Damon, explicaron la razón de ser de este nuevo proyecto: “Le debemos gran parte de nuestras carreras al cine independiente, por lo que somos muy conscientes de su enorme papel en el descubrimiento y el desarrollo del talento”.

También declaran que “Artists Equity Independent Pictures es una forma de impulsar a voces emergentes con verdadero potencial, ampliar el tipo de historias que contamos y satisfacer a un público que sigue expresando un creciente interés por el cine independiente de alta calidad”.

Otro de los proyectos que está en camino bajo este sello es “Downriver”, película del director Sam Jones y el guionista Carl Hiaasen, que se llevará a cabo junto con Hungry Bull Productions.

Por otro lado, actualmente Affleck está en gira de medios porque estrena este 9 de octubre en Netflix “Animals”, una película de crimen dirigida y protagonizada por él. Por supuesto, producción de Artists Equity.

Durante los últimos años, Affleck ha tenido una estrecha relación con Netflix. Incluso, en marzo de este año se informó que la plataforma había adquirido una startup fundada por él y que está centrada en crear herramientas de inteligencia artificial para el uso de los cineastas.

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