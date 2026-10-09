Karol G defiende su música, habla de política y responde a las críticas por apropiación cultural

Karol G defendió su manera de incorporar sonidos de otras culturas a su música, habló sobre el papel político de los artistas latinos en Estados Unidos y explicó cómo se prepara para interpretar géneros como el mariachi y el vallenato.

En una entrevista con Joe Coscarelli y Jon Caramanica para el pódcast “Popcast”, de “The New York Times”, la colombiana respondió a las críticas que recibió por “Tropicoqueta”, su sexto álbum de estudio, y recordó que su interés por las tradiciones musicales latinoamericanas viene desde mucho antes de alcanzar la fama.

La conversación llegó mientras la cantante recorre estadios de Norteamérica, Latinoamérica y Europa con su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”, que comenzó el 24 de julio de 2026 en Chicago y contempla más de 60 fechas hasta mediados de 2027. El proyecto también acompaña la promoción de “No Me Arrepiento De Sentir Tanto”.

Karol G defiende su postura política en los escenarios

Su presentación como cabeza de cartel de Coachella en 2025 estuvo marcada por la responsabilidad que sintió al representar a la comunidad latina en un momento complejo para los inmigrantes en Estados Unidos.

“Ser headliner, en el momento que nuestra comunidad estaba viviendo en el país, sentí mucho peso para tomar el momento y que valiera la pena”, reconoció. La preparación, explicó, implicó pensar en cómo presentar su identidad y transmitir un mensaje que fuera más allá de la música.

La artista considera que el arte y la política no pueden separarse por completo. “Creo que no hay forma de separarlos. Creo que la gente sabe lo que representamos los latinos”, afirmó.

O sea, todos estamos en plan ‘que se joda ICE’, ¿sabes? Todos pensamos así" Karol G – Cantante

Sin embargo, su intención en Coachella no consistía únicamente en expresar rechazo a las políticas migratorias. “En mi caso, no se trataba solo de decir eso. ¿Qué significa decir sólo eso? No, quiero hacer algo lo suficientemente bueno y grande para este escenario en concreto”, agregó.

Al comparar su experiencia con la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl, donde Karol G estuvo presente en la casita del espectáculo, admitió que representar a una comunidad exige cuestionarse constantemente si se está haciendo lo suficiente.

Ese compromiso también se extiende fuera de los escenarios. La Fundación Con Cora apoya a mujeres inmigrantes en Estados Unidos que necesitan ayuda legal, según explicó la cantante, quien aseguró sentirse en paz con la manera en que ejerce su activismo.

Mariachi, vallenato y respeto por las raíces musicales

Las críticas por apropiación cultural tras el lanzamiento de “Tropicoqueta” también ocuparon un lugar importante en la entrevista. Karol G sostuvo que su acercamiento a la música mexicana nace de una relación personal con esa tradición.

“Para mí no es apropiación cultural, por ejemplo con el mariachi o la música mexicana, porque crecí escuchándola. Tuve un mariachi en mis 15 años. Crecí escuchándola, siendo fan, entendiendo la cultura, aprendiéndola, investigándola”, explicó.

Como ejemplo mencionó a Rocío Dúrcal, cantante española que se convirtió en una figura emblemática de la música ranchera mexicana. Para Karol G, amar una cultura y acercarse a ella con respeto permite explorar sonidos diferentes a los del lugar de nacimiento.

La intérprete aseguró que esa curiosidad no comenzó con su último disco. Hace unos 12 años ya había grabado “Así Es El Amor”, una canción que combina mariachi y reguetón. Además, viajó a México para aprender de maestros del género e incluso tomó clases de canto para comprender mejor su interpretación.

Su método también incluye el vallenato, para el que convocó a un maestro colombiano con el propósito de aprender a interpretarlo correctamente. La misma búsqueda de autenticidad estuvo detrás de “Alguien Que Te Amaba”, su homenaje a Selena Quintanilla, en el que trabajó con Pete Astudillo, coautor y productor vinculado a la trayectoria de la artista tejana.

Al final de la charla, Karol G también elogió a Drake por su interpretación en español en “Ahí“. Según contó, cuando el canadiense le preguntó si debía incluir un verso en inglés, ella lo animó a cantar en español y él le pidió ayuda para perfeccionarlo.

“Me encanta cuando canta en español, y lo hace tan bien que, cuando le presenté la canción, me dijo: ‘¿Debería hacer un verso en inglés o algo?’”, contó. “Y yo le dije: ‘Deberías hacerlo en español. Suenas muy bien en español’. (Y él me dijo): ‘Ven y hazme hacerlo perfecto’”, dijo la colombiana al respecto.

Sigue leyendo:

Karol G es la artista latina con la gira más taquillera de EE.UU.

Karol G sorprende con Peso Pluma en su despedida de NY

Bruno Mars estrena el video de “Dance With Me” con Karol G como protagonista

