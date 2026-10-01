Bruno Mars estrena el video de “Dance With Me” con Karol G

Karol G y Bruno Mars siguen viviendo experiencias juntos y, en esta oportunidad, el artista estadounidense estrenó el videoclip de su sencillo “Dance With Me”, donde la coprotagonista es justamente la colombiana.

Esta pareja de artistas está dando que hablar desde hace varios días, cuando colaboraron en el nuevo álbum de la “bichota” y de allí emergieron rumores sobre una posible relación, aunque nunca hubo confirmación de nada.

Karol G protagoniza “Dance With Me” de Bruno Mars

El anuncio del videoclip lo realizó Bruno a través de sus redes sociales con un pequeño clip donde se confirma la presencia de la artista colombiana. La escena inicial es en una línea telefónica pública donde el estadounidense comienza a dedicar la nostálgica letra de su tema.

Posteriormente, Karol G aparece en una habitación conversando con Mars con una pijama de seda y encaje, con una expresión de ilusión. La conversación mantiene su vía a través del celular, hasta que súbitamente Bruno la sorprende con una serenata debajo de su habitación, invitándola a bailar con él.

El momento se vuelve tan especial que la “Bichota” baja corriendo las escaleras y cierra el videoclip con un cercano y romántico baile al suave ritmo, bajo la luna y los fuegos artificiales a su alrededor.

¿Todo fue marketing?

Desde el estreno de “Still“, el tema perteneciente al disco de Karol G “No me Arrepiento de Sentir Tanto”, Bruno Mars ha estado realizando distintas insinuaciones sobre las latinas y mencionando a la colombiana.

De hecho, llegaron al punto de compartir fotos juntos. Sin embargo, todo parece tratarse de un tema de marketing por las distintas colaboraciones mutuas que han estado realizando, aprovechando esa “ola” para sumar vistas a sus distintas plataformas.

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