Karol G es la artista latina con la gira más taquillera de EE.UU.

Karol G alcanzó otro hito en su carrera. La estrella colombiana logró la gira más taquillera de una artista femenina latina en la historia de Estados Unidos, según datos de Touring Data.

La gira “Viajando por el mundo Tropitour” se convirtió en un éxito de taquilla en Estados Unidos. La gira de Karol G comenzó el 24 de julio de 2026 en el Soldier Field de Chicago y ha recorrido estadios tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica y Europa, con presentaciones programadas hasta 2027.

De acuerdo con Touring Data, Karol G acumuló $160 millones en ingresos durante sus primeras 17 presentaciones en Estados Unidos con su gira “Viajando por el mundo Tropitour”. La cifra supera el registro que había establecido la propia artista con su anterior tour, “Mañana será bonito”, que reunió $138 millones en 15 conciertos en el país.

“Viajando por el mundo Tropitour” cerrará en territorio estadounidense con un total de 21 conciertos. Las proyecciones de Touring Data señalan que el total de ingresos de la gira podría superar los $200 millones al cierre de su etapa estadounidense, una marca que ampliaría la distancia frente al anterior récord de la cantante.

Karol G ofreció dos conciertos en el MetLife Stadium, en East Rutherford, donde reunió a 103.705 espectadores los días 17 y 18 de septiembre. La última fecha en ese estadio batió récord de recaudación al generar $12,906 millones, un monto que fue señalado como el concierto de mayor recaudación de una artista latina femenina en la historia.

Con esta gira, Karol G superó su propio récord que logró con su gira pasada “Mañana Será Bonito”, con la que recaudó $138 millones en 15 fechas, una cifra que ahora quedó atrás con los primeros 17 espectáculos de su nueva gira.

De acuerdo con Touring Data, los conciertos que ofreció Karol G en East Rutherford, El Paso, San Antonio y Foxborough suman más de 265 mil entradas vendidas.

Los días 2 y 3 de octubre se presentará en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, el 9 de octubre actuará en el Raymond James Stadium de Tampa y cerrará su etapa en Estados Unidos con un concierto en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas.

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