Karol G sorprende con Peso Pluma en su despedida de NY

Karol G tenía otra sorpresa preparada para su segunda noche en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y esta vez el invitado fue Peso Pluma. El cantante mexicano apareció completamente vestido de negro para acompañarla en “Qlona”, uno de los momentos más emocionantes de la presentación que la colombiana ofreció el día de ayer.

Antes de que el artista saliera al escenario, Carolina Giraldo anunció su llegada con una petición al público: “Quiero que me reciban con una fuerte bulla para cantar esta con Peso Pluma”. La respuesta del estadio estuvo a la altura del encuentro entre ambos intérpretes.

La aparición del mexicano se sumó a una lista de invitados que ha ido creciendo durante el “Tropitour”, la gira con la que la artista recorre distintos estadios de Estados Unidos desde el pasado 24 de julio, cuando comenzó el recorrido en Chicago.

La primera noche tuvo otra reunión especial

Un día antes, Karol G también había convertido el MetLife Stadium en punto de encuentro para varios artistas. Tainy, Judeline y Rusowsky se unieron a la colombiana para interpretar en vivo “Bby Wow”, una canción que forma parte de su más reciente álbum.

La presentación tuvo además un detalle especial, pues fue la primera vez que los tres artistas coincidieron sobre un escenario para cantar el tema. Tainy se instaló frente a una mesa de mezclas improvisada para aportar nuevas capas de producción a la interpretación, mientras Judeline y Rusowsky acompañaron a Karol G en la parte vocal.

Al presentar al productor puertorriqueño, la cantante lo describió como “el que crecimos escuchando, perreando y bailando reggaetón”. Hasta ahora, “Bby Wow” ha alcanzado el primer lugar del Global 200 de Billboard y se encuentra dentro del Top 10 del Hot 100. Además, acumulaba 20 días consecutivos en la cima del ranking global de Spotify al momento del concierto.

Mariachis, pirotecnia y clásicos de Karol G

El regreso de la colombiana al MetLife Stadium también tuvo un significado especial. En septiembre de 2023, se convirtió allí en la primera artista latina en encabezar un espectáculo en solitario, durante su gira “Mañana Será Bonito”. Ahora volvió al mismo escenario con dos fechas consecutivas.

El repertorio arrancó con “Latina Foreva” y “Un Gatito Me Llamó”, seguido por canciones como “Oki Doki”, “Tá Ok”, “S91”, “Tropicoqueta”, “Papasito” y “Amiga Mía”. La producción combinó cambios de vestuario con una importante presencia de pirotecnia.

Uno de los bloques más particulares estuvo dedicado a la música regional mexicana. Acompañada por un mariachi, Karol G interpretó “Ese Hombre es Malo”, “Negrita de mis Pesares” y “El Son de la Negra”.

Elena Rose abrió ambas jornadas con canciones como “Caracas en el 2000”, “Cosita Linda” y “Orión”. Para el cierre, Karol G llevó sus éxitos hacia la salsa con “Bichota” y “Tusa”, antes de despedirse con “Provenza”, mientras también sonaban “Mamiii”, “Ivonny Bonita”, “Pineapple” y “Amargura”.

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