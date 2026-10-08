Estados Unidos sería el principal favorito para organizar la Copa América 2028

La Copa América apunta a regresar a Estados Unidos por tercera ocasión en diez años y es que tras las ediciones de 2016 y la reciente de 2024, en la que el conjunto de Argentina de Lionel Messi se consagró bicampeón del continente, ahora la próxima edición del 2028 podría volver a celebrarse en territorio estadounidense.

De acuerdo con información confirmada por el diario británico The Times, se pudo conocer que, Conmebol y Concacaf trabajan de manera conjunta para nuevamente celebrar el torneo en Estados Unidos, información que se suma a las anteriores versiones que se han manejado.

Esto abriría nuevamente las puertas a selecciones de Concacaf para participar y competir ante las escuadras nacionales de Conmebol, pues hace un par de años, seis fueron los equipos que participaron, entre ellos México y Estados Unidos y Canadá, recientes anfitriones del Mundial 2026.

Estados Unidos comenzaría a ganar terreno de manera importante para la Copa América, incluso por encima de sedes como Argentina o Ecuador, que previamente habían levantado la mano, pero que de acuerdo con el ya citado portal, han comenzado a perder terreno.

¿Con 20 participantes?

El cambio más trascendental en la propuesta radica en la ampliación del cupo de participantes, pasando del tradicional esquema de 16 naciones a un macro-torneo de 20 combinados nacionales.

Esta expansión histórica otorgaría un número sustancialmente mayor de plazas para los representantes de la Concacaf.

Bajo este innovador formato, los 10 países miembros de la CONMEBOL mantendrían su presencia asegurada de manera automática. Por su parte, la Concacaf duplicaría prácticamente su cuota habitual para alcanzar 10 cupos en la competición, otorgando cuatro boletos adicionales respecto a las competencias anteriores.

Per reports, the 2028 Copa America will be heading to the United States, with 10 teams from South America and 6 CONCACAF Nations participating.



CONMEBOL is evaluating expanding the tournament from 16 total teams to 20. #USMNT — Larry Henry Jr (@lhenry019) October 7, 2026

Para determinar a los acompañantes de potencias regionales como México y el propio cuadro anfitrión estadounidense, la Concacaf utilizaría el marco de la Liga de Naciones o un proceso clasificatorio especial.

Incluso, fuentes cercanas a las negociaciones señalan que no se descarta la inclusión de selecciones invitadas de otras confederaciones del planeta para elevar el nivel mediático del evento.

El calendario el principal obstáculo

Uno de los grandes desafíos de ingeniería logística que enfrentan los organizadores es la coincidencia temporal con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. La cita olímpica iniciará a mediados de julio, lo que obliga a trazar una hoja de ruta geográfica sumamente rigurosa para evitar el colapso operativo.

La estrategia principal consiste en concentrar la gran mayoría de los partidos de la Copa América en los recintos ubicados en la Costa Este estadounidense, tales como Miami, Orlando, Nueva Jersey y Atlanta. De esta forma, la Costa Oeste quedaría libre para el desarrollo de la justa olímpica sin interferencias de transporte o alojamiento.

De ratificarse de manera oficial este ambicioso plan en los próximos meses, el fútbol americano presenciará una cita sin precedentes donde la equidad numérica entre ambas confederaciones abrirá una nueva era de rivalidad deportiva.

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