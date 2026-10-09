Dictan prisión incondicional a hijo de expropietario del Málaga por caso de irregularidades financieras

La justicia española ratificó su postura frente a la directiva que administró el Málaga C.F. La titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga, España, acordó este jueves mantener la medida de prisión incondicional para Rakan Al-Thani, hijo del jeque catarí Abdullah Al-Thani, por su presunta implicación en un entramado de irregularidades financieras al frente del club de fútbol.

El investigado fue arrestado el pasado 12 de septiembre en el aeropuerto de Múnich (Alemania) por las autoridades locales en virtud de una orden europea e internacional de búsqueda y captura dictada por la justicia española, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Doha.

Tras ser extraditado e ingresado a territorio español, el acusado compareció por vía online ante la magistrada. La jueza fundamentó el mantenimiento de la medida cautelar recordando los infructuosos intentos para localizarlo, concluyendo que el acusado evadió de forma reiterada la acción de los tribunales.

El panorama judicial para la familia Al-Thani se recrudece en el marco de la acusación formal del Ministerio Fiscal, organismo que solicita penas individuales de 14 años de prisión para el jeque Abdullah Al-Thani y tres de sus hijos (Rakan, Nasser y Nayef).

La Fiscalía les atribuye los delitos de apropiación indebida (6 años), administración desleal (6 años) e imposición de acuerdos abusivos (2 años), acompañados de una petición de 14 años de inhabilitación para la administración de sociedades mercantiles y las correspondientes indemnizaciones por responsabilidad civil.

Sigue leyendo:

·Estados Unidos sería el principal favorito para organizar la Copa América 2028

·Dirigentes de la UEFA definen una estrategia para sacar a Gianni Infantino de la FIFA

·Lionel Messi reafirma su adiós y agradece a la afición argentina: “Ya está todo dicho y hecho”