Terremoto de magnitud 7.7 sacude Panamá y genera alerta de tsunami para cinco países

Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió Panamá durante la mañana de este viernes, provocó evacuaciones y se sintió en la vecina Colombia. Las autoridades investigaban los daños en las provincias cercanas al epicentro, mientras se emitía una alerta de tsunami para varios países de la región.

El Servicio Geológico de Estados Unidos ubicó el epicentro a unos 10 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, una comunidad remota de la provincia central de Herrera, a una profundidad de 10 kilómetros.

La magnitud fue revisada en varias ocasiones: el organismo informó inicialmente de 8, luego de 7.6 y finalmente de 7.7.

En Ciudad de Panamá, residentes conmocionados salieron de sus viviendas y permanecieron en las calles a la espera de información sobre las consecuencias del sismo. También se registraron réplicas, dos de ellas de magnitudes 5.8 y 5.5, de acuerdo con el USGS.

“Lo sentimos con mucha fuerza. Se cayeron cosas en la cocina, pero estamos bien, aunque muy asustados”, relató Rosendo Domínguez, de 60 años y originario de Herrera, a la agencia Associated Press. “Todos están afuera, asustados”, agregó.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para las costas de Panamá, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Guatemala.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, pidió mantener la calma y advirtió en una publicación en X que lo ocurrido no debía utilizarse para generar alarma ni desorden.

He solicitado a @DinoskaDinoska y organismos q informe sobre los efectos llamando a la calma No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden @Sinaproc_Panama — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 9, 2026

Derrumbes en provincias centrales

Omar Smith, del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá, informó al canal Telemetro Reporta que los daños se concentraban en las provincias de Veraguas, Herrera y Los Santos. En la capital no se habían reportado daños, pese a que cuenta con cientos de rascacielos.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron el derrumbe de una catedral católica y la caída de parte de la fachada de un hotel sobre un automóvil en Penonomé, ciudad de la provincia central de Coclé. No se habían reportado víctimas.

Protección Civil señaló que investigaba posibles daños en las zonas próximas al epicentro.

Panamá está situado en el Anillo de Fuego del Pacífico, una franja de unos 40,000 kilómetros de longitud que rodea la cuenca del océano Pacífico y concentra gran parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta.

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