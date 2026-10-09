Trump anuncia acuerdo con Rusia para recibir diésel en medio del alza de los combustibles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que acordó con su homólogo ruso Vladímir Putin recibir millones de toneladas de diésel, una decisión que contrasta con las sanciones impulsadas por Washington contra Moscú por la invasión de Ucrania y que busca aliviar el aumento de los precios del combustible antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Trump informó el viernes, a través de sus redes sociales, que alcanzó el acuerdo durante una conversación telefónica con Putin. Aunque estaba previsto que ambos abordaran un presunto caso de peste en Rusia, el mandatario estadounidense anunció que el país europeo suministrará más de 300,000 toneladas de diésel de inmediato, otras 500,000 toneladas en noviembre y 1 millón de toneladas posteriormente.

También afirmó que Rusia entregará otros 3 millones de toneladas en un plazo breve.

El anuncio se produjo un mes después de que Trump firmara una ley que contempla sanciones contra funcionarios rusos, bancos y una flota clandestina de buques petroleros, además de restricciones a las inversiones estadounidenses en Rusia y a la gestión de su deuda soberana.

No está clara cómo será la aplicación de las medidas previstas por el Congreso para presionar a Moscú. La legislación ordena a la administración Trump imponer aranceles de hasta 100% a los cinco principales importadores de petróleo o gas natural ruso, con excepciones para determinados países que reduzcan su dependencia energética de Rusia.

Trump no mencionó las sanciones ni la guerra en Ucrania al anunciar el acuerdo. En cambio, justificó la medida por su impacto en el mercado interno. “Mi mayor prioridad es bajar los precios para los estadounidenses, especialmente para nuestros grandes agricultores, ganaderos y camioneros”, escribió.

El precio promedio nacional del galón de diésel en Estados Unidos se situó el viernes en $6.23 dólares, de acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil, después de alcanzar un récord de $6.52 dólares el 22 de septiembre.

Poco después del anuncio presidencial, el Departamento del Tesoro informó que emitiría una licencia temporal para permitir el suministro de diésel ruso al mercado mundial. La medida se suma a otras autorizaciones concedidas desde el inicio de la guerra en Irán, pero introduce una flexibilización más prolongada de las restricciones sobre este combustible.

La nueva licencia general establece que las sanciones estadounidenses no se aplicarán hasta abril de 2027 a los cargamentos de diésel ruso que hayan sido embarcados en buques cisterna hasta el viernes. El Departamento de Estado había extendido flexibilizaciones similares en marzo y abril, pese a que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había descartado esa posibilidad a comienzos de año.

Estados Unidos no importa petróleo ni gas natural de Rusia desde 2022, cuando el gobierno del entonces presidente Joe Biden prohibió esas compras tras la invasión rusa de Ucrania, de acuerdo con la Administración de Información Energética estadounidense.

El enviado presidencial ruso, Kirill Dmitriev, compartió el anuncio del Departamento del Tesoro en X y afirmó que la cooperación energética entre ambos países beneficiará al mundo.

President Putin and President Trump just had a successful call.



Russia-US energy and economic cooperation will continue and benefit global markets and the world. ????? pic.twitter.com/oSkGhMRry0 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 9, 2026

En contraste, el representante demócrata Don Beyer, principal integrante de su partido en el Comité Económico Conjunto de la Cámara de Representantes, calificó el acuerdo de “indignante”.

“Esto es lo que advertimos a cualquiera que quisiera escuchar: Trump no es nada confiable en lo que respecta a Rusia”, expresó Beyer en un comunicado publicado en X. También criticó la posibilidad de flexibilizar las restricciones a los combustibles fósiles rusos y cuestionó que se hubieran ampliado las facultades arancelarias del presidente con la expectativa de que las utilizara para respaldar a Ucrania.

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