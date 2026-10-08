Trump ordena aplazar el impuesto al diésel para ahorrar $100 por carga, pero cuatro trabas limitan tu beneficio

El presidente Donald Trump autorizó temporalmente el uso en carretera de diésel teñido de rojo para reducir los costos en el transporte de mercancías en Estados Unidos provocados por el alto precio de los combustibles. Sin embargo, la disponibilidad limitada del combustible, las leyes estatales y el riesgo de impuestos posteriores podrían reducir el ahorro real para los transportistas y, en consecuencia, para los consumidores.

La orden, firmada el lunes 5 de octubre en Nebraska, busca generar ahorros superiores a $100 por carga, según la Casa Blanca, pero persiste el riesgo de que el ahorro no llegue a las tiendas. Si las empresas de transporte no consiguen suficiente combustible o temen tener que pagar impuestos posteriormente, la medida tendría un efecto limitado.

¿Por qué es diferente el uso del diésel rojo y cuál es su impacto en los precios?

El diésel rojo tiene la misma composición básica que la versión convencional, pero contiene un tinte que permite identificarlo como producto destinado normalmente a labores agrícolas, construcción y otros usos fuera de carretera. Por esa razón, no paga el impuesto federal completo aplicado al diésel vehicular.

La orden de Trump aplica al combustible vendido o utilizado en carreteras entre el 5 de octubre y el 31 de diciembre de 2026. Con su venta en carreteras, los usuarios dejarían de pagar temporalmente el impuesto federal que asciende a 24.4 centavos por galón, por lo que una carga de 250 galones representaría un alivio federal cercano a $61, pero el impuesto solo queda aplazado.

Para llegar a los $100 que estima el gobierno, solo sería posible si los estados suspenden también sus propios impuestos. “El típico camionero ahorrará más de $100 cada vez que llene el tanque”, afirmó Trump durante el anuncio, al anticipar además una reducción sustancial en el costo de los alimentos.

Nueva York tiene poco acceso al diésel rojo

La primera barrera es práctica: el diésel teñido no suele venderse en las estaciones utilizadas por automovilistas y camiones. Patrick De Haan, jefe de análisis petrolero de GasBuddy, estimó que posiblemente apenas uno de cada 100 transportistas podría aprovechar la medida.

“El problema, primero que nada, es que el diésel teñido es un producto especializado”, indicó De Haan. Su distribución se concentra principalmente en zonas rurales con actividad agrícola, no en grandes centros urbanos.

Para la ciudad de Nueva York, esa limitación es especialmente relevante. La estación identificada más cercana a la ciudad se encuentra en North Bergen, Nueva Jersey, mientras que Long Island no aparece con puntos de abastecimiento de diésel rojo en el mapa citado por el New York Post.

Estas limitaciones obligan a los conductores a desviarse de sus rutas para buscar el combustible, consumiendo parte del ahorro, particularmente a quienes operan un camión pequeño o realizan entregas locales.

El impuesto podría cobrarse después

Otra limitación importante de esta medida es que la orden presidencial no elimina definitivamente el impuesto federal: aplaza su pago. También instruye al Departamento del Tesoro a estudiar mecanismos, incluida una legislación del Congreso, para perdonar las cantidades acumuladas durante el periodo de alivio.

Por ahora, tampoco existe una fecha definitiva para pagar esas obligaciones. Esa incertidumbre puede llevar a distribuidores y estaciones a rechazar el combustible, porque tendrían que asumir el impuesto si el Congreso no aprueba su cancelación.

“Es mucho riesgo para absorber por un aplazamiento de $0.24” cuando el galón supera los $6 en numerosas zonas, sostuvo SIGMA, organización que representa a distribuidores y vendedores de combustible.

En términos prácticos, la exención podría terminar funcionando como una factura pendiente.

Las reglas cambian entre estados

La orden federal tampoco anula automáticamente los impuestos ni las restricciones estatales. Cada estado puede decidir si acompaña la medida, suspende sanciones o mantiene sus normas vigentes.

Ese mosaico regulatorio complica especialmente a los transportistas interestatales. Un conductor podría cargar legalmente diésel rojo en un estado y enfrentar obligaciones fiscales o problemas de cumplimiento al ingresar en otro.

De Haan señaló que el anuncio es llamativo, pero “el impacto potencial realmente no mueve la aguja”. Los transportistas que trabajan dentro de un solo estado tendrían mayores posibilidades de beneficiarse que quienes cruzan varias jurisdicciones.

El precio del diésel sigue cerca de niveles récord

La Administración de Información Energética (EIA) situó el precio nacional promedio del diésel de carretera en $6.199 por galón durante la semana del 5 de octubre. En la Costa Este promedió $5.951, mientras que la región del Atlántico Central, que incluye Nueva York y Nueva Jersey, alcanzó $6.485 por galón.

Eliminar 24.4 centavos equivaldría a alrededor del 4% del precio nacional. Por eso, incluso si la reducción federal se traslada completamente al surtidor, no compensaría el aumento acumulado del combustible.

El precio elevado puede filtrarse hacia la comida, las entregas de mercancía y otros bienes. Pero el alivio dependerá de que las empresas consigan el diésel a un mejor precio y trasladen efectivamente ese ahorro al consumidor.

Qué debes revisar antes de comprar diésel rojo

Si conduces un vehículo diésel, no asumas que la orden permite cargar combustible rojo sin condiciones en cualquier estación o estado.

Consulta las normas estatales aplicables en toda tu ruta

aplicables en toda tu ruta Solicita documentación sobre el precio, los impuestos aplazados y quién asumiría un cobro posterior

sobre el precio, los impuestos aplazados y quién asumiría un cobro posterior Compara el ahorro real con el costo de desviarte hasta un distribuidor rural

con el costo de desviarte hasta un distribuidor rural Conserva los recibos para acreditar que la compra ocurrió durante la vigencia del alivio

para acreditar que la compra ocurrió durante la vigencia del alivio Revisa la próxima guía del IRS, que deberá precisar contribuyentes cubiertos, condiciones y fechas de pago

Fuera de una exención válida, la sanción federal ordinaria por uso indebido puede ser de $1,000 o $10 por cada galón involucrado, la cantidad que resulte mayor, además del impuesto correspondiente.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la exención al diésel rojo en EE.UU.

¿El diésel rojo es diferente del diésel convencional?

No en su función esencial. El tinte rojo sirve para identificar combustible destinado a usos exentos de determinados impuestos, como agricultura y construcción.

¿Cuánto puedes ahorrar por galón?

El componente federal es de 24.4 centavos por galón. El ahorro podría ser mayor si tu estado adopta una exención adicional.

¿La exención estará vigente durante 2027?

No según la orden actual. El periodo anunciado termina el 31 de diciembre de 2026, salvo que el gobierno o el Congreso adopten nuevas medidas.

¿El impuesto quedó eliminado definitivamente?

No. La orden aplaza su pago y pide explorar una eventual cancelación, pero esa condonación todavía no está garantizada.

¿Bajarán inmediatamente los precios de los alimentos?

No necesariamente. La disponibilidad limitada, los distintos impuestos estatales y la incertidumbre fiscal podrían impedir que el ahorro llegue al consumidor.

Conclusión

El verdadero examen para la exención al impuesto federal al diésel llegará cuando el Tesoro publique las condiciones de implementación y los estados decidan si acompañan el alivio. Hasta entonces, te conviene considerar la rebaja como temporal y condicionada, no como una eliminación definitiva del impuesto.

Si distribuidores y transportistas concluyen que el riesgo fiscal supera el beneficio, la promesa de ahorrar $100 por recarga podría quedarse lejos de los surtidores de Nueva York, Nueva Jersey y buena parte del país.

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