Republicanos quieren que Trump frene exportaciones de diésel: bajaría 10 centavos, pero la gasolina subiría

Transportistas, agricultores y consumidores en Estados Unidos tienen que pagar $6.51 por galón de diésel (promedio nacional récord al 21 de septiembre 2026), con las consecuencias que implica tener un insumo básico para su trabajo a un precio sumamente alto.

Para mitigar estos costos, el presidente Donald Trump enfrenta presión de legisladores republicanos para limitar las exportaciones y aumentar la oferta interna. La medida podría reducir el precio de este combustible hasta 10 centavos por galón en algunas regiones. Sin embargo, de manera colateral, también podría encarecer la gasolina.

Además, el alivio no produciría un beneficio uniforme a todos los consumidores: la Costa del Golfo y algunas zonas del Medio Oeste podrían recibir combustible más barato, pero Nueva York y otras regiones costeras que dependen de importaciones podrían enfrentar mayores precios.

Mientras tanto, un funcionario de la Casa Blanca dijo a CNN este lunes que la administración no estaba considerando en ese momento una prohibición ni otras restricciones a las exportaciones.

El problema de un ahorro desigual

Robert McNally, exfuncionario energético de la administración de George W. Bush y presidente de Rapidan Energy Group, calculó que restringir las exportaciones de diésel podría reducir alrededor de 10 centavos por galón los precios en la Costa del Golfo y el Medio Oeste, donde se concentra buena parte de la producción.

Para un operador que compre 100 galones, esa medida le permitiría ahorrar unos $10 por carga. McNally advirtió: “Esto es como usar un martillo para resolver el problema”, porque el beneficio inicial podría provocar desequilibrios regionales y represalias comerciales.

Sin embargo, el verdadero problema tiene que ver más con la logística que con la producción: producir más combustible en el Golfo no garantiza que llegue rápidamente a Nueva York u otros mercados costeros. Algunas regiones dependen de importaciones debido a la infraestructura disponible y a las restricciones para transportar combustible entre puertos estadounidenses.

La medida podría impactar el precio de la gasolina

Las refinerías no producen únicamente diésel. Si pierden compradores internacionales y reducen sus operaciones, también podrían elaborar menos gasolina y combustible para avión, disminuyendo la oferta interna justo cuando las familias buscan alivio a los precios consistentemente elevados.

“El precio de la gasolina podría dispararse”, advirtió Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates. El secretario de Energía, Chris Wright, expresó una preocupación similar al señalar que restringir las exportaciones podría generar gasolina “más cara de inmediato”.

Mike Sommers, presidente del Instituto Americano del Petróleo, sostuvo que una prohibición “empeoraría el problema, no lo resolvería”. Según el dirigente, el almacenamiento en la Costa del Golfo podría llenarse y obligar a las refinerías a procesar menos petróleo.

Republicanos aumentan la presión

El senador republicano Chuck Grassley, de Iowa, pidió a Trump imponer un embargo y afirmó que los altos precios del diésel están “matando los ingresos de los agricultores”. En Iowa, este combustible, esencial para su trabajo, alcanzó aproximadamente $6.31 por galón, según la AAA.

El gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, propuso una moratoria de 90 días. Por su parte, el representante Tim Burchett, de Tennessee, presentó iniciativas para prohibir temporalmente las exportaciones, mientras que el líder de la mayoría del Senado, John Thune, se mostró dispuesto a estudiar esa posibilidad.

La presión llega durante la temporada de cosecha, cuando agricultores y transportistas consumen grandes cantidades de combustible. Ese gasto puede trasladarse posteriormente al precio de alimentos, entregas y otros bienes esenciales, un riesgo especialmente sensible para hogares con presupuestos ajustados.

Los inventarios siguen bajo presión

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) proyectó que las reservas de destilados, categoría que incluye el diésel, caerán por debajo de 100 millones de barriles en septiembre y permanecerán bajo el mínimo de los últimos cinco años durante gran parte de 2027.

El encarecimiento responde también a interrupciones internacionales: el conflicto con Irán ha limitado flujos de combustibles por el golfo Pérsico, mientras los ataques contra refinerías rusas y las restricciones de Rusia y China han reducido la disponibilidad mundial.

Por eso, una prohibición estadounidense podría subir los precios en Europa y América Latina. Ese incremento terminaría afectando nuevamente a Estados Unidos mediante importaciones más costosas y mercados energéticos conectados, el llamado “efecto bumerán”.

Lo que puedes hacer ante los altos precios del diésel

Antes de llenar el tanque, revisa aplicaciones de precios, programas de recompensas y estaciones alejadas de autopistas. Las pequeñas diferencias se acumulan: ahorrar 10 centavos por galón representa $2 en un tanque de 20 galones y $10 en una compra de 100 galones.

Quienes administran negocios deben revisar cláusulas de combustible en contratos de transporte y entregas. También resulta recomendable solicitar por separado cualquier recargo, porque una restricción nacional podría bajar el diésel en una región y encarecerlo en otra.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las medidas para abaratar el precio del diésel

¿Cuánto cuesta actualmente el diésel en Estados Unidos?

AAA situó el promedio nacional en $6.5107 por galón el lunes 21 de septiembre de 2026, un máximo histórico nominal.

¿Trump ya prohibió las exportaciones de diésel?

No. Un funcionario de la Casa Blanca indicó que la administración no estudia actualmente una prohibición ni restricciones, aunque varios republicanos continúan presionando.

¿Cuánto podría bajar el precio?

El descenso podría rondar los 10 centavos por galón en la Costa del Golfo y el Medio Oeste, pero no existe garantía de una reducción nacional.

¿Por qué podría subir la gasolina?

Las refinerías podrían reducir su actividad si pierden compradores extranjeros, produciendo menos diésel, gasolina y combustible para aviones.

¿Nueva York se beneficiaría?

No necesariamente. Nueva York y otras zonas costeras dependen parcialmente de importaciones y podrían enfrentar precios más altos si disminuye la oferta internacional.

Conclusión

La decisión de restringir exportaciones de diésel llevaría a Trump a una encrucijada: alivio rápido y un riesgo mayor de perjuicios colaterales. Una restricción podría ofrecer ahorro inmediato a ciertos agricultores y camioneros, pero, sin más producción e inventarios suficientes, habría mayores costos en la gasolina, las entregas y el supermercado.

Para las familias estadounidenses, la advertencia es práctica: un diésel más barato en Texas no garantiza comida o transporte más baratos en Nueva York. La ubicación, la duración de cualquier restricción y la respuesta de las refinerías determinarán quién realmente ahorra y quién termina pagando más.

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