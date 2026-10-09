Trump designa a Katie Zacharia como nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes el nombramiento de Katie Zacharia como nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, en sustitución de Karoline Leavitt, quien dejó el cargo en agosto para dedicar más tiempo a sus hijos pequeños.

Trump informó la decisión en su plataforma Truth Social, donde describió a Zacharia como una “partidaria leal y brillante desde el principio”.

Zacharia trabaja como asesora de comunicaciones y comentarista conservadora para Trump Media & Technology Group, la compañía del mandatario que opera la red social Truth Social. También colaboró brevemente como portavoz del Departamento de Seguridad Nacional a comienzos de este año y ha participado como comentarista en Fox News y Newsmax.

Trump afirmó que Zacharia participó en sus campañas presidenciales, especialmente en estados considerados decisivos para las elecciones. La nueva secretaria de prensa es graduada en Derecho por la Universidad Pepperdine, de acuerdo con su perfil de LinkedIn.

Leavitt anunció su salida el 12 de agosto y abandonó el puesto el día 27 de ese mes. Había asumido como secretaria de prensa en enero de 2025, después de desempeñarse como portavoz nacional de la campaña presidencial de Trump en 2024.

La exfuncionaria se incorporará a Fox News Channel como colaboradora al aire a partir del 1 de noviembre, informó la cadena el lunes.

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