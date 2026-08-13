Abogada de Trump en casos criminales es una de las potenciales sustitutas de Leavitt como secretaria de prensa de la Casa Blanca

NUEVA YORK – Alina Habba, abogada que representó al presidente Donald Trump en varios de sus casos criminales, figura entre las favoritas en la lista de potenciales sucesores de la renunciante secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Medios como The New York Post reportaron que Habba, quien sirvió interinamente como fiscal para el distrito de Nueva Jersey, se encuentra al tope de la lista de candidatos para suceder a Leavitt, quien fungió en el puesto desde que Trump asumió su segundo mandato a principios del 2025.

Al de Habba se suman nombres como el del actual director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, y el de Taylor Budowich, exjefe adjunto de gabinete de la Mansión Ejecutiva para comunicaciones y personal. Budowich abandonó el cargo en septiembre y labora en el sector privado.

El informe del periódico neoyorquino también mencionó al comentarista y estratega político Scott Jennings, quien fue asistente especial del expresidente George W. Bush. Kari Lake es otra de las que figura en la lista. Lake fue quien lideró los esfuerzos para intentar desmantelar a Voice of America el año pasado como asesora principal de la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM). La comunicadora también corrió sin éxito al Senado por Arizona en el 2024.

Otro nombre que se baraja es el de Katie Miller, exsecretaria de prensa de Mike Pence, quien fuera vicepresidente durante el primer mandato de Trump. Miller también fue parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) encabezado de Elon Musk.

La actual subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, también estaría siendo considerada para la posición.

Antes de ese puesto, trabajó como directora de comunicaciones del representante republicano de Wisconsin Derrick Van Orden. Kelly, además, ejerció las mismas labores, pero para el Partido en Wisconsin en 2021 y 2022.

Kelly ha participado en varios concursos de belleza y, en el 2019, ganó el título de “Miss State Fair” de Virginia.

En una publicación este miércoles en Truth Social, Trump anunció la salida de Leavitt.

“Nuestra maravillosa secretaria de prensa de la Casa Blanca, y una de mis colaboradoras de mayor confianza, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de mes para poder dedicar más tiempo a sus hermosos hijos pequeños y a su familia; ¡una decisión que comprendo y respeto plenamente!”, compartió el presidente.

Trump añadió que la aún portavoz de prensa fungirá como una de sus “principales asesoras externas y una voz influyente dentro del Partido Republicano”, de cara a las elecciones de medio término en noviembre.

“Karoline ha sido una verdadera líder en la Casa Blanca y ha realizado una labor extraordinaria luchando por la justicia y la libertad desde 2018, incluida nuestra histórica campaña de reelección de 2024. Karoline ha sido una de las mejores secretarias de prensa de la Casa Blanca en la historia del cargo. ¡Gracias, Karoline, por un trabajo bien hecho!”, concluyó el mandatario.

En un extenso mensaje en la red social X, Leavitt planteó que haber sido la secretaria de prensa de la Casa Blanca fue “el honor y la aventura” de su vida.

“Estoy profundamente agradecida al presidente Trump por brindarme tantas oportunidades extraordinarias, como trabajar en el Ala Oeste y pasar incontables horas en el Despacho Oval, volar por todo el mundo y reunirme con líderes extranjeros, así como recorrer nuestro hermoso país y conocer a estadounidenses de todos los ámbitos de la vida. Sobre todo, agradezco al presidente que me haya confiado el privilegio único de hablar en su nombre desde el podio de la Casa Blanca”, expuso.

La comunicadora se atribuyó haber hablado “con gran orgullo sobre los numerosos logros históricos de esta Administración” y disfrutar “enormemente” al exigir responsabilidad a los medios de comunicación liberales.

La funcionaria agregó que ser madre es uno de los trabajos, aunque “gratificante”, más “exigente” y “desafiante” del mundo y que se dedicará a esa función.

“La verdad es que, desde que regresé a la Casa Blanca tras el nacimiento de mi hija, he sentido en mi corazón que no puedo ser la mejor madre que mis dos hijos pequeños merecen si dedico el tiempo, la energía y la atención constantes que requiere el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca; por ello, finalmente he tomado la decisión agridulce de dejar la Casa Blanca y emprender un nuevo capítulo en mi vida”, argumentó.

Leavitt confirmó que Trump le pidió que continúe sirviendo como asesora principal.

“Siempre seguiré defendiendo abiertamente el movimiento MAGA y al Partido Republicano”, afirmó.

Leavitt, de 28, pasó a la historia como la secretaria de prensa más jóven de la Casa Blanca. Además, ha sido la única en quedar embarazada en medio de sus labores.

La republicana había regresado a su trabajo el mes pasado tras una breve baja por maternidad.

En julio de 2024, Leavitt dio a luz a su primer hijo. En esa ocasión, solo se tomó cuatro días de baja. Su regreso, en plena segunda campaña presidencial de Trump, coincidió con el intento de asesinato al entonces candidato en Butler, Pennsylvania.

Leavitt ha sido una amplia defensora de la agenda de Trump. También fue efectiva en controlar y limitar el acceso de medios en la Casa Blanca, lo que llevó a que la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se pronunciara en contra.

Por ejemplo, durante su incumbencia, en octubre de 2025, se impusieron nuevas reglas que restringían el acceso de periodistas a las oficinas de los altos funcionarios de prensa de la Casa Blanca.

Los cambios dificultaron que corresponsales de la Casa Blanca circularan por una zona del Ala Oeste conocida como “Upper Press” donde ubican los despachos. Previo a la decisión, era más fácil para los reporteros abordar a funcionarios y formular preguntas improvisadas fuera de las ruedas de prensa.

Un memo señaló motivos de seguridad para limitar el acceso.

Por otro lado, el equipo de prensa al que pertenece Leavitt creó espacios para nuevos medios que permiten mayor acceso a comentaristas conservadores afines con la Administración.

La secretaria de prensa también defendió los ataques de la Administración a Associated Press, a cuyos periodistas se les negó acceso a la Casa Blanca bajo el argumento de que debían llamar en sus escritos el “Golfo de México” como el “Golfo de América”.

La controversia llevó a una demanda en la que prevaleció la agencia de noticias.

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