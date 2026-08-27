Leavitt deja este jueves la Casa Blanca y Trump aún no anuncia su reemplazo

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará este jueves el cargo sin que el presidente Donald Trump haya decidido todavía quién ocupará su lugar, según confirmó la propia portavoz.

Leavitt, de 29 años, anunció hace dos semanas que abandonaría la responsabilidad para dedicar más tiempo a sus dos hijos pequeños, de dos años y cuatro meses. Aunque dejará el puesto, continuará como asesora de Trump durante los dos años que restan de su mandato.

La Casa Blanca destacó la gestión de Leavitt durante más de un año y medio al frente de la oficina de prensa y afirmó que elevó el estándar del cargo.

“Karoline Leavitt realmente estableció un nuevo estándar para el cargo de secretario de Prensa de la Casa Blanca”, señaló la Administración en un comunicado. También destacó que defendió “los hechos” y la agenda de “Estados Unidos primero” y que “jamás, bajo ningún concepto, se rindió”.

Las críticas a su enfrentamiento con la prensa

El balance sobre su gestión también ha estado marcado por las críticas de analistas y expertos debido a su actitud frente a periodistas que cuestionaban las políticas de Trump.

Sus detractores consideran que la portavoz adoptó una postura especialmente agresiva con los reporteros que planteaban preguntas incómodas o cuestionaban afirmaciones del presidente.

Esa conducta fue vista como un reflejo del estilo del propio Trump en sus enfrentamientos con profesionales de los medios de comunicación.

Trump todavía no tiene reemplazo

A pocas horas de que Leavitt abandone oficialmente el cargo, Trump todavía no ha anunciado quién será su sucesor.

La portavoz confirmó que ha conversado con el presidente sobre la búsqueda y que incluso le ha transmitido su opinión sobre las características que debería tener la persona elegida.

“No faltan candidatos. Hay muchas personas que quieren este puesto, muchas personas capacitadas”, afirmó Leavitt durante una entrevista con Fox News, que describió como su “última entrevista como secretaria de Prensa”.

La decisión, explicó, corresponde finalmente a Trump porque el presidente y su portavoz pasan mucho tiempo juntos y quien ocupe el puesto debe ser alguien en quien el mandatario “confíe plenamente”.

“Sé que él tomará la decisión correcta en el momento oportuno”, aseguró.

Leavitt también defendió su decisión de marcharse pese a reconocer que deja un trabajo que “ama profundamente”.

“Ha sido el honor y la bendición de mi vida trabajar para el presidente Trump”, afirmó. “Nunca habrá otro como él”.

La portavoz agradeció además al mandatario por haber sido comprensivo con su decisión de apartarse para priorizar a su familia y confirmó que seguirá apoyándolo desde su nuevo papel como asesora.

“Estaré aquí para ayudarle si él sigue queriendo que lo haga”, dijo.

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