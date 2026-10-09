William y Harry: una reconciliación cada vez más lejana

El príncipe Harry y Meghan Markle no tienen previsto disculparse con William y Kate Middleton por las declaraciones que hicieron sobre la familia real británica, una decisión que aleja las posibilidades de reconciliación entre los hermanos justo cuando los duques de Sussex llevan varias semanas instalados en el Reino Unido junto a sus hijos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5.

Según la revista “People”, las versiones sobre una disculpa de la pareja no corresponden a sus planes, pese a las expectativas que despertó su regreso después de seis años viviendo en California.

El diario británico “Express” publicó el 6 de octubre que los Sussex esperaban recomponer su relación con los príncipes de Gales por los comentarios realizados durante la entrevista que concedieron a Oprah Winfrey en 2021. Sin embargo, una fuente citada por “People” desestimó esa posibilidad y calificó la información como “una tontería”.

La entrevista que profundizó la ruptura familiar

Las diferencias entre ambas parejas se hicieron especialmente públicas durante la conversación televisada con Winfrey, en la que Meghan reveló que dentro de la familia real se habían expresado “preocupaciones y conversaciones” sobre el tono de piel que tendría Archie antes de su nacimiento. Aquellas declaraciones provocaron una fuerte polémica y se convirtieron en uno de los episodios más delicados de la disputa familiar.

La ruptura ya había comenzado a tomar forma con la decisión de Harry y Meghan de abandonar sus funciones oficiales en 2020. Después llegaron la entrevista de 2021, la docuserie de Netflix y las memorias del príncipe, “En la sombra”, publicadas en 2023, en las que expuso aspectos de su vida dentro de la monarquía y de su relación con su hermano.

Harry ha expresado públicamente su deseo de recuperar el vínculo con su familia. En una entrevista con la BBC en mayo de 2025, manifestó que le encantaría una reconciliación, aunque reconoció que las tensiones seguían siendo profundas. El regreso prolongado de los Sussex al Reino Unido ha vuelto a poner el asunto en el presente, pero no ha producido señales claras de acercamiento entre los hermanos.

De hecho, una fuente cercana a la situación declaró anteriormente a “People”: “No hay ningún movimiento, especialmente por parte de William”.

Carlos III y Harry avanzan por otro camino

La relación de Harry con su padre, el rey Carlos III, presenta un panorama distinto. El monarca se reunió en privado con los Sussex y sus dos hijos en julio, antes de la mudanza de la familia, y ambos han mantenido contacto desde entonces. Ese acercamiento representa un avance en el vínculo entre padre e hijo, aunque no permite anticipar que ocurra lo mismo con William.

Por ahora, no hay indicios concretos de que los príncipes de Gales estén dispuestos a retomar la relación con Harry y Meghan. Las diferencias acumuladas durante los últimos años siguen pesando, mientras el regreso de los Sussex al país vuelve a poner en primer plano una fractura que la familia real no ha conseguido resolver.

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