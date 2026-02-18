Príncipe William se sincera sobre sus sentimientos para abordar la crisis de salud mental en Reino Unido

El príncipe William se sinceró sobre sus sentimientos y problemas de salud mental en una reciente entrevista este 18 de febrero.

El heredero al trono británico fue el invitado especial de Life Hacks de BBC Radio 1 y durante la charla habló sobre cómo procesa sus emociones.

“Me toma mucho tiempo intentar comprender mis emociones y por qué me siento como me siento, y siento que es un proceso muy importante que hay que hacer de vez en cuando, para hacer un balance de uno mismo y descubrir por qué uno se siente como se siente”, dijo William, de 43 años.

El príncipe asistió a este programa para hablar sobre la crisis de salud mental en Reino Unido y la tasa de muertes por suiciodo en hombres, lo que calificó como una catástrofe nacional. Según dijo, debe haber más referentes masculinos que hablen abiertamente sobre la salud mental.

“Necesitamos más modelos masculinos a seguir que hablen de ello y lo normalicen, para que se convierta en algo natural para todos nosotros”, explicó el Príncipe de Gales.

William está contribuyendo con $1,3 millones de dólares para desarrollar una Red Nacional de Prevención del Suicidio en el Reino Unido.

William defiende la idea de que la crisis de salud mental es un tema que debe hablarse públicamente y que esto contribuirá a que deje de aser un tabú para las personas.

“Si hablamos más de eso y educamos más a la gente, ojalá la idea del suicidio se siga alejando cada vez más. Porque sabes que mañana podrías despertar y sentirte muy diferente”, dijo.

El hijo de la Princesa Diana de Gales ha impulsado esfuerzos junto con su esposa Kate Middleton para abordar la crisis de salud mental a través de la campaña Heads Together con el príncipe Harry lanzada en 2016 y encabezada por The Royal Foundation. El objetivo es “abordar el estigma y cambiar la conversación sobre la salud mental con la recaudación de fondos para una serie de nuevos servicios innovadores de salud mental”, según su sitio web.

Sigue leyendo: