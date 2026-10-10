Cristiano Ronaldo recibe duro castigo por la Federación de Portugal tras abandonar la selección

La crisis institucional dentro de la Selección de Portugal está lejos de terminar. Lo que comenzó como un desacuerdo entre Cristiano Ronaldo y el seleccionador Jorge Jesus ha escalado hasta convertirse en un caso disciplinario, luego de que la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) anunciara este sábado la apertura de un expediente contra el máximo goleador en la historia del combinado nacional.

? La federación portuguesa abrió un "proceso disciplinario" contra Cristiano Ronaldo, que abandonó la concentración de la selección el pasado 30 de septiembre tras un desencuentro con el seleccionador Jorge Jesus. El astro luso está en "suspensión preventiva" #AFP #AFPdeportes pic.twitter.com/hloj7AyMex — Agence France-Presse (@AFPespanol) October 10, 2026

Ronaldo, de 41 años, abandonó la plantilla antes del partido de la UEFA Nations League que Portugal debía jugar contra Dinamarca, tras una disputa con el entrenador Jorge Jesus.

El astro acusó a Jesus de incumplir sus promesas respecto a su tiempo de juego, después de haber permanecido en el banquillo frente a Noruega.

Posteriormente, Ronaldo pidió disculpas a sus compañeros y a la afición, reconociendo que no debió abandonar la concentración y solicitando a la federación que le sancionara por sus actos.

Procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo

La FPF confirmó este sábado la apertura de un expediente disciplinario contra Ronaldo y remitió el caso a su Comisión de Investigación Disciplinaria.

“Se ha iniciado un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, tras una decisión de la Sección No Profesional tomada el 9 de octubre de 2026”, declaró la federación en un comunicado.

La FPF añadió que Ronaldo fue objeto inicialmente de una suspensión provisional automática antes de que se impusiera una suspensión adicional, calificándose el caso como “urgente”.

Aún no se ha anunciado una sanción definitiva, y los detalles del procedimiento disciplinario se mantendrán confidenciales hasta que concluya la investigación.

Sigue marcando goles

Ronaldo regresó a la actividad con su club el viernes, tras el polémico parón internacional, y marcó el primer gol en la victoria del Al-Nassr por 3-0 sobre el Diriyah en la Saudi Pro League.

GOLAZO DE CRISTIANO RONALDO!!!!!!!



980!!!!! HE IS BACKKKKKK!!!



AL NASSR 1-0 AL DIRIYAH pic.twitter.com/zdKz9cmexI — MT2 (@madrid_total2) October 9, 2026

Un disparo de Kingsley Coman desde fuera del área fue detenido por el portero Waleed Abdullah; Ronaldo aprovechó el rechace para marcar a corta distancia, logrando así el gol número 980 de su carrera.

Esta victoria permitió al vigente campeón igualar a puntos con el líder, el Al-Qadsiah —quedando por detrás únicamente por diferencia de goles— durante la octava jornada.

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