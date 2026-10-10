Doblete de Messi comanda la paliza del Inter Miami 4-0 sobre DC United [Video]

Con dobletes de Luis Suárez y de Lionel Messi, quien volvió a su club cuatro días después de despedirse de la selección argentina, Inter Miami goleó este sábado 4-0 a DC United

Con la victoria, el Inter Miami se afianzan como escoltas de la Conferencia Este, cada vez más cerca de los playoffs.

Con estos tres puntos, el equipo rosado llegó a los 49 puntos, siendo escolta de Nashville, pero muy lejos de los 63 puntos que ostentan los líderes de la conferencia Este, que se acercan a la Supporter’s Shield.

Primer tiempo de Luis Suárez

El partido arrancó con todo y en apenas dos minutos la visita estuvo muy cerca de abrir el marcador, pero en la respuesta, las Garzas anotaron el 1-0, por intermedio de Luis Suárez. Centro de Sergio Reguilón que remató de cabeza Germán Berterame hacia el otro costado del área y el Pistolero reaccionó de primera rematando a contra pierna del arquero para poner la pelota contra un palo y romper el cero muy rápido.

GOOOOLLL de Luis Suárez. ? ??



Ya lo gana @InterMiamiCF con una gran definición del goleador uruguayo. ? pic.twitter.com/UCYwaO5Dcz — MLS Español (@MLSes) October 10, 2026

Con la desventaja en el marcador, DC United salió con todo en busca del empate, llegando con peligro un par de veces al área rival, con Tai Baribo como arma más peligrosa, pero ese empuje se disipó y las Garzas comenzaron a sentirse más cómodos en el trámite del juego, aunque sin tanta frescura en las conexiones entre volantes y delanteros.

A los 38 minutos llegó el segundo. Leo Messi y Suárez armaron una doble pared como en sus mejores tiempos del Barcelona y el 10 definió ante el arquero, pero Johnson le sacó el tanto al argentino, aunque el rebote le quedó primero a Berterame, que la devolvió al medio y Lucho estuvo atento para empujarla y anotar su doblete.

VAYA GOLAZOOOOO de Luis Suárez. ? ??



Qué jugada hicieron Leo Messi y el uruguayo ??, quien terminó definiendo y anotando su segundo del día ante el @dcunited. ? pic.twitter.com/LYYRL516Y0 — MLS Español (@MLSes) October 11, 2026

Show de Messi en la segunda parte

En el inicio del complemento, Inter Miami pasó de ganar a golear en una jugada llena de rebotes, pero Suárez tuvo un momento de plena claridad y con un pase en el aire habilitó a Messi para que anote de zurda el 3-0 en el área chica.

GOLLLLLLAAZOOO DE Leo Messi. ?



Apareció el crack del @InterMiamiCF para anotar el tercero ante el @dcunited. ?



Gran asistencia de Luis Suárez. ? pic.twitter.com/slMVoNwRzb — MLS Español (@MLSes) October 11, 2026

Cinco minutos más tarde tuvo una ocasión inmejorable de marcar uno más, pero el palo le negó el doblete, que no se hizo esperar demasiado.

A los 60 minutos de juego, Messi recibió en tres cuartos de campo con el arco de frente y armó una jugada digna de sus mejores temporadas en Barcelona, con un doble enganche para sacarse de encima a dos rivales como si fuesen conos de entrenamiento y terminó con una definición de zurda contra un palo para colocar el 4-0.

UNA OBRA DE ARTE de Messi. ?



El '10' del @InterMiamiCF hace lo que quiere con los defensas rivales y anota su doblete y el cuarto de su equipo. ? pic.twitter.com/fKPqL2flJg — MLS Español (@MLSes) October 11, 2026

Inter Miami volverá a jugar en casa el miércoles ante New York City FC.

Seguir leyendo:

Vinícius podría perderse el Clásico ante Barcelona tras su polémica expulsión ante Villarreal [Video]

FC Barcelona iguala el mejor arranque liguero de la historia con goleada ante Getafe

Robin Fellhauer anotó el gol más rápido en la historia de la Bundesliga a los 8 segundos [Video]