Vinícius podría perderse el Clásico ante Barcelona tras su polémica expulsión ante Villarreal [Video]

No está siendo la mejor temporada de Vinícius Jr, al menos hasta el momento. El extremo brasileño fue expulsado en la victoria 1-0 del Real Madrid ante el Villarreal CF por tirar del pelo a Saliba.

??| The moment Vinicius pull the Villareal player’s hair. ? pic.twitter.com/OZXg8G4jVr — Kalshi FC (@KalshiFC) October 10, 2026

Una jugada que acabó con gol del propio Vini, pero que fue revisada por el VAR y acabó con la roja directa por el tirón de pelo sobre el canadiense. No todo queda ahí, ya que el brasileño protesto y le dijo varias cosas al árbitro que veremos que refleja en el acta.

En el caso de que le caigan dos partidos o más, Vinícius Jr sería baja en El Clásico de la jornada 10 de LaLiga ante el FC Barcelona. Por tanto, Diomande va a seguir siendo titular en la banda izquierda del conjunto blanco.

¿Qué dice el reglamento?

Pero el lance en sí mismo ya pone en serio peligro el Clásico. El artículo que encaja es el 121, que marca una sanción de uno a dos partidos. La clave es si se considera que estaba en juego del balón… o no.

Do you think Vinicius should be suspended for multiple games for this reaction against the referee? ? pic.twitter.com/2Za2s3eoLL — Kalshi FC (@KalshiFC) October 10, 2026

En el segundo caso, sí dejaría sin Clásico a Vinícius: “En aquellos casos en que la expulsión se deba a situaciones en que el futbolista no hubiera tenido posibilidad de disputar el balón, la suspensión será de dos partidos”. Tal y como apunta Iturralde González, árbitro de AS y la Cadena SER, cualquier recurso del Real Madrid tiene difícil recorrido, una vez que el agarrón de pelo es sin el balón en juego.

Incluso aunque Vinícius reciba el mínimo castigo dentro de a lo que se expone −dos partidos si se considera que no estaba el balón en juego−, no estaría en el Camp Nou. Porque son justo los que quedan.

El Real Madrid debe recibir al Sevilla el próximo domingo en el Bernabéu y la semana siguiente será el Clásico. No hay margen (Vinícius reaparecería, en Liga, en Santander). De ahí que esté prácticamente descartado, a la espera de recursos.

Y recordando lo apuntado: de haberse producido alguna falta de respeto al árbitro en las protestas, la sanción sería aún mayor. Para este apartado habrá que esperar al acta, que se conocerá esta noche. Por ahora, el Clásico peligra seriamente.

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