FC Barcelona iguala el mejor arranque liguero de la historia con goleada ante Getafe

El FC Barcelona venció 3-0 Getafe en el Spotify Camp Nou, por la octava jornada de LaLiga, y extendió su arranque perfecto en el campeonato con ocho victorias en la misma cantidad de partidos.

Con esta victoria, Barcelona se consolida en la cima de LaLiga con 24 puntos, producto de ocho triunfos en igual número de partidos. El Atlético de Madrid, su escolta, suma 19 unidades.

Además, el conjunto de Hansi Flick alcanzó los 34 goles en las primeras ocho jornadas, el mejor registro goleador del club en ese tramo de una temporada. De esta manera, superó los 31 tantos de Barcelona de la campaña 1950/1951 y los 32 del Real Madrid (1987-88) en el período histórico señalado.

El equipo azulgrana continúa así con un inicio de temporada extraordinario, respaldado por su contundencia ofensiva y una racha perfecta que lo mantiene como líder del campeonato. Contando la victoria en Champions en un pleno de nueve victorias en la campaña.

Una aplanadora en ataque

En apenas el primer minuto de juego, Anthony Gordon recibió el balón por la izquierda, encaró a su marcador y sacó un potente disparo de derecha que, con la colaboración del arquero David Soria, terminó en el fondo de la red para el 1-0. El tanto significó su primer gol con la camiseta azulgrana.

Los nuevos refuerzos de Hansi Flick buscaban seguir luciéndose ante las ausencias de futbolistas importantes como Raphinha, por molestias físicas, Pedri y Cubarsí, rezagados en el banco por decisión técnica.

Gabriel Jesus aprovechó un error de Zaid Romero en la salida, recuperó el balón y definió cruzado para ampliar la ventaja a 2-0. Fue el tercer gol en cinco partidos para el brasileño.

En el minuto 72, Lamine Yamal desbordó por la derecha y envió un centro preciso al área para Koundé, que solo tuvo que empujar el balón para establecer el 3-0 definitivo y sellar la goleada azulgrana.

Hansi Flick feliz por el triunfo

Hansi Flick, técnico del FC Barcelona, celebró el triunfo ante el Getafe, que le permite estar una semana más como líder indiscutible de LaLiga, sumando ocho victorias en ocho jornadas.

“Creo que hoy fue muy importante marcar el gol tan pronto, más después de tres semanas sin jugar, y ante un equipo como el Getafe, que tiene una de las mejores defensas de LaLiga. Aprecio mucho este triunfo, controlamos bien el balón y al rival”, comentó Flick en DAZN. “No es fácil crearles oportunidades”, añadió en la rueda de prensa.

Otro de los motivos que enorgullecen al entrenador azulgrana es la gran competencia que hay en el equipo y el rendimiento que están ofreciendo todos sus jugadores. “Es muy importante tener a todos los jugadores motivados. Tenemos a jugadores a un gran nivel en la misma posición. Eso es lo mejor para el equipo, y eso me encanta, porque en el fondo es un tema de equipo, no de un jugador o del entrenador”, razonó el alemán.

Personalizó en Gordon, autor de su primer gol como azulgrana con el que se abrió la lata. “Estoy muy contento, ha marcado y ha adquirido confianza con Inglaterra, estoy contento. Nos aporta mucho, tiene velocidad, puede controlar el balón, presiona y con su velocidad y sus driblings, siempre crea oportunidades”. De Gabriel Jesus, otro de los goleadores de la tarde, el entrenador alemán destacó su gran trabajo. “Es diferente a Raphinha, pero estoy contento por cómo ha jugado”

En cuanto a Lamine, que completó los 90 minutos, Flick admitió que le consultó si quería cambiar. “Se lo pregunté pero me dijo que no. En la segunda parte estuvo más implicado, en acciones de uno contra uno. Estoy contento con él, recibe tratamientos, recupera bien, y eso en un jugador profesional es lo más importante”, señaló.

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