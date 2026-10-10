Robin Fellhauer anotó el gol más rápido en la historia de la Bundesliga a los 8 segundos [Video]

El partido entre Augsburgo y Bayern Múnich tuvo un comienzo que entró de inmediato en los registros del fútbol alemán. Robin Fellhauer convirtió a los 8.4 segundos y estableció el nuevo récord del gol más rápido en la historia de la Bundesliga, después de un error de Manuel Neuer en la salida desde el fondo.

La jugada ocurrió apenas se puso el balón en movimiento. Bayern Múnich inició desde el círculo central y optó por un pase hacia atrás para su arquero. Neuer recibió con espacio, pero su intento de superar la presión con una vaselina no tuvo la precisión necesaria. La pelota impactó en Fellhauer, que había avanzado con decisión, y quedó a favor del mediocampista de Augsburgo.

El futbolista local controló la situación y definió con el arco desprotegido. El reloj registró 8,4 segundos, batiendo el registro histórico, que pertenecía a Karim Bellarabi (en la jornada 1 de la temporada 2014/15 en Dortmund) y Kevin Volland (contra el Bayern en la jornada 2 de la temporada 2015/16), que habían marcado a los nueve segundos.

? ¡VAYA ERROR DE NEUER!



? No corría ni un minuto de partido y el Augsburgo madrugó al Bayern con un tanto de Robin Fellhauer que tomó desprevenidA a la defensa bávara y venció a Neuer.



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La acción dejó expuesto a Neuer, uno de los arqueros con más trayectoria de la Bundesliga y referente de Bayern Múnich durante más de una década. El guardameta recibió un pase que no parecía representar un riesgo inmediato, pero calculó mal su intervención cuando Fellhauer ya estaba cerca. El rebote derivó en una secuencia sin margen de recuperación para el conjunto visitante.

Nuevo registro por un segundo

Hasta el gol de Fellhauer, el registro del tanto más rápido de la Bundesliga pertenecía a dos jugadores: Karim Bellarabi y Kevin Volland. Ambos habían anotado a los nueve segundos, una marca que se mantuvo como referencia durante más de una década. El tanto de Robin Fellhauer redujo esa marca por al menos medio segundo.

En un deporte en el que los récords de velocidad suelen depender de detalles mínimos, la diferencia tiene una dimensión particular: la jugada incluyó la posesión inicial del rival, un error del arquero y una definición a puerta vacía antes de que el encuentro pudiera tomar forma táctica.

El antecedente de Volland también tiene un punto de contacto con lo sucedido en Augsburgo. Aquel gol de 2015 había sido convertido contra Bayern Múnich, que volvió a quedar involucrado en una acción récord. En esta oportunidad, el protagonista involuntario fue Neuer, quien no logró resolver una jugada que comenzó como una salida rutinaria.

El error adquirió una repercusión mayor por tratarse de Neuer. A sus 40 años, el arquero continúa como una de las principales referencias del plantel bávaro y afronta una etapa en la que se multiplican las especulaciones sobre el cierre de su carrera.

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