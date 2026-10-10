El príncipe Harry es abucheado durante un encuentro de rugby en Inglaterra

El príncipe Harry fue abucheado por parte del público que asistió este viernes a un encuentro de rugby en Leicester, Inglaterra, después de que su imagen apareciera en la pantalla gigante del estadio Welford Road. El hijo menor del rey Carlos III llegó por sorpresa para presenciar el enfrentamiento entre los Leicester Tigers y Gloucester, acompañado de un amigo, y siguió el juego desde las gradas.

La presencia del duque de Sussex no pasó inadvertida para los asistentes. Cuando las cámaras del estadio lo mostraron en la pantalla, una parte importante del público respondió con abucheos.

Pese a lo ocurrido, Harry permaneció en las gradas para disfrutar del encuentro. El príncipe es aficionado al rugby, una disciplina que sigue desde hace años, y mantuvo la atención en el juego mientras bebía una cerveza, una práctica habitual entre los espectadores de eventos deportivos en Reino Unido.

La visita se produjo en un momento particular para el duque, quien volvió a su país después de pasar los últimos años viviendo en California junto a su esposa, Meghan Markle, y sus hijos.

Harry ha mantenido una relación distante con la familia real desde que él y Meghan se apartaron de sus funciones oficiales en 2020 y establecieron su residencia en Estados Unidos. No obstante, esa circunstancia no permite concluir que la respuesta del público en Leicester estuviera relacionada directamente con sus decisiones personales o familiares.

Prince Harry spotted at Leicester v Gloucester ? who do you think he’s supporting? pic.twitter.com/6JwxumzcdS — PREM Rugby (@premrugby) October 9, 2026

Harry y Meghan prolongan su estancia en Reino Unido

Harry y Meghan llegaron a finales de agosto junto a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, para una estancia que se espera sea prolongada.

Esto, sin embargo, no significa que esté cerca una reconciliación con el príncipe William y Kate Middleton, otro de los temas importantes por estos días alrededor de la realeza. Según la revista “People”, los duques de Sussex no tienen previsto disculparse por las declaraciones que hicieron sobre la familia real, pese a las expectativas que generó su estancia en el país.

El diario británico “Express” informó el 6 de octubre que Harry y Meghan esperaban reparar su relación con los príncipes de Gales por los comentarios que surgieron durante la entrevista concedida a Oprah Winfrey en 2021. Sin embargo, una fuente citada por “People” descartó esa posibilidad y calificó la información como “una tontería”.

Aquella entrevista profundizó las diferencias familiares cuando Meghan contó que se habían expresado “preocupaciones y conversaciones” dentro de la monarquía sobre el tono de piel que tendría Archie antes de nacer.

La distancia entre los hermanos también quedó expuesta tras la decisión de Harry y Meghan de abandonar sus funciones reales en 2020, las revelaciones de su docuserie para Netflix y la publicación, en 2023, de las memorias del príncipe, “En la sombra”, en las que relató experiencias personales y detalles de su relación con William.

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