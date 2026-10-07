Paramount y Warner Bros. completan una fusión de $111,000 millones y crean el gigante de medios Skydance

Paramount completó este martes 6 de octubre de 2026 la adquisición de Warner Bros. Discovery para crear el conglomerado Skydance, mediante una operación valorada en aproximadamente $111,000 millones, incluidos los $81,000 millones de la compra y la deuda asumida. La fusión reúne dos grandes estudios de Hollywood y concentra bajo una misma compañía negocios de cine, televisión, streaming, noticias y deportes.

La operación tiene una dimensión que va mucho más allá de una compra entre dos estudios. Skydance controla ahora Warner Bros. y Paramount Pictures, además de HBO, CBS, CNN, HBO Max, Paramount+, Discovery+, Pluto TV, CBS Sports y TNT Sports, entre otros activos. Su catálogo incluye franquicias como Harry Potter, DC, Star Trek, Top Gun, Mission: Impossible y The Godfather, junto con propiedades inmobiliarias de Warner, Paramount y Discovery.

La nueva compañía parte con cerca de $70,000 millones en ingresos anuales y alrededor de $80,000 millones de deuda neta, una combinación que explica por qué el nuevo conglomerado deberá priorizar la integración y el ahorro de costos para darle viabilidad al proyecto en los próximos años.

Skydance tiene como objetivo alcanzar al menos $6,000 millones en sinergias anualizadas dentro de tres años, principalmente mediante la integración tecnológica, las compras, la mercadotecnia y la racionalización de bienes raíces.

Skydance cambia el mapa de Hollywood

La fusión reduce todavía más el número de grandes estudios que dominan Hollywood. Paramount y Warner Bros. eran dos de los principales estudios tradicionales y ahora operarán bajo un mismo dueño, dejando un mercado dominado por Skydance, Disney, Universal y Sony. AP señaló que Paramount y Warner Bros. juntos representaban 11.8% del tiempo de visualización televisiva en Estados Unidos en julio de 2026.

Además, la fusión también implica que una sola empresa tendrá una presencia mucho mayor en diferentes partes de la industria: producción de películas y series, administración de plataformas de streaming, cadenas de televisión, medios informativos y derechos deportivos.

La compañía además se comprometió a mantener el nivel de producción cinematográfica. El acuerdo regulatorio establece que deberá estrenar al menos 30 películas anuales durante los primeros dos años y 32 por año durante los tres siguientes. También deberá invertir al menos $1,500 millones adicionales en producción cinematográfica estadounidense durante cinco años.

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Una empresa con $80,000 millones de deuda

Sin embargo, el tamaño de Skydance también trae una presión financiera considerable.

La nueva compañía tendrá aproximadamente $80,000 millones de deuda neta. Para reducirla, se prevé una reducción importante en áreas no laborales, como la combinación de proveedores tecnológicos y de servicios en la nube, aunque la escala de la integración también puede afectar a la plantilla laboral.

El reto será lograr esos ahorros mientras Skydance mantiene la inversión necesaria para producir contenido para sus plataformas. La compañía informó que su gasto combinado en contenido superó los $30,000 millones durante los últimos 12 meses.

HBO Max y Paramount+ estarán bajo el mismo techo

Para los consumidores, uno de los cambios más visibles será el futuro de HBO Max y Paramount+.

Skydance ha planteado integrar sus servicios de streaming en una sola plataforma. Pero eso no significa que las dos aplicaciones hayan desaparecido o se hayan fusionado de inmediato. HBO Max señala de manera oficial que por ahora no hay cambios en las aplicaciones, contenidos, suscripciones ni precios.

David Ellison también ha dicho que la integración tomará tiempo. Reuters reporta que Skydance planea combinar los servicios de streaming, pero en el corto plazo ambas plataformas continuarán operando por separado.

La nueva compañía parte con más de 200 millones de suscriptores de streaming combinados, según las cifras de Skydance. Este número le permitiría competir a una escala mucho mayor con Netflix, Disney y Amazon.

¿Qué pasará con el precio de HBO Max y Paramount+?

Por ahora, no hay un nuevo precio anunciado para la plataforma. HBO Max confirmó que actualmente no existen cambios en sus precios, suscripciones o contenidos y que los usuarios pueden seguir utilizando el servicio normalmente. Lo mismo ocurre con Paramount+.

La futura integración podría terminar en una plataforma única o en nuevas opciones de paquetes, pero Skydance todavía no ha anunciado los posibles precios ni la fecha en que se producirá la integración. Por eso, si actualmente pagas HBO Max o Paramount+, no necesitas cancelar ni modificar tu suscripción por la fusión.

CNN y CBS también quedan bajo Skydance

Skydance también controla ahora CNN y CBS News, dos importantes organizaciones de noticias de Estados Unidos, así como una amplia cartera de televisión y deportes con CBS Sports y TNT Sports.

La operación generó preocupación sobre la concentración de medios y la independencia editorial. Como parte de los acuerdos que permitieron cerrar la adquisición, Skydance aceptó establecer mecanismos de supervisión de la independencia editorial de sus operaciones informativas.

Para el público, este nuevo monstruo mediático ofrecerá una combinación poco habitual de películas, streaming, televisión abierta, noticias y deportes.

Una nueva potencia frente a Netflix y Disney

Skydance tendrá la capacidad de competir para dominar la industria, con dos grandes estudios cinematográficos, dos de los principales servicios de streaming, cadenas de televisión, medios informativos, deportes y una enorme biblioteca de contenido. Su desafío será convertir ese tamaño en un negocio rentable mientras reduce costos y comienza a liquidar su deuda de $80,000 millones.

Para los consumidores, este potencial depende de qué tan rápido Skydance consiga integrar sus plataformas y si una biblioteca de contenido mucho mayor terminará significando una mejor oferta o una nueva estructura de precios.

Por ahora, el nacimiento de Skydance ya cambió el mapa de los grandes medios estadounidenses.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery

¿Cuánto pagó Paramount por Warner Bros. Discovery?

Paramount completó la adquisición por un valor de $81,000 millones, mientras que el valor de la operación llega aproximadamente a $111,000 millones al incluir la deuda.

¿Qué empresas y marcas controla ahora Skydance?

La nueva compañía reúne activos de Paramount, Warner Bros., HBO, CBS, CNN, HBO Max, Paramount+, Discovery+, Pluto TV, CBS Sports y TNT Sports, además de numerosas propiedades cinematográficas y televisivas.

¿HBO Max y Paramount+ ya son una sola plataforma?

No. HBO Max y Paramount+ continúan funcionando por separado. Skydance planea integrar sus servicios de streaming, pero todavía no ha anunciado la fecha, el nombre ni el precio.

¿Subirá el precio de HBO Max o Paramount+?

Por ahora no hay un aumento de precio anunciado por la fusión. Los usuarios pueden mantener sus suscripciones actuales mientras Skydance define cómo integrará sus servicios.

¿Qué franquicias tendrá ahora Skydance?

El nuevo conglomerado reúne franquicias como Harry Potter, DC, Game of Thrones, Star Trek, Top Gun, Mission: Impossible y The Godfather, entre muchas otras.

¿Habrá despidos por la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery?

Skydance busca ahorros anuales de $6,000 millones, con una fuerte reestructura. La empresa ha anunciado decisiones que afectarán a la fuerza laboral, pero todavía no existe una cifra definitiva.

Conclusión

La adquisición de Warner Bros. Discovery convierte a Skydance en uno de los mayores conglomerados de medios de Estados Unidos, con presencia simultánea en cine, televisión, streaming, noticias y deportes. La creación de Skydance cambia el equilibrio de Hollywood con una escala suficiente para competir con Disney, Netflix, Amazon y otros gigantes del entretenimiento.

Para los consumidores, el cambio más visible todavía está por llegar. HBO Max y Paramount+ siguen separados, pero su eventual integración podría modificar la forma en que millones de personas contratan y pagan por contenido. El impacto definitivo dependerá de las decisiones que Skydance tome sobre precios, paquetes, contenido y la integración de sus plataformas.

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