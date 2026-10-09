Netflix confirma nueva precuela de “Bridgerton”: ¿en qué se centrará?

Este jueves 8 de octubre, Netflix ha hecho oficial que está en producción de una nueva precuela del universo de “Bridgerton”, la exitosa serie basada en las novelas de la escritora Julia Quinn y producida por Shonda Rhimes.

El anuncio se ha hecho un par de meses después de que Rhimes, conocida por ser la creadora de la famosa serie “Grey’s Anatomy”, firmara un acuerdo global con Netflix. En ese momento, la productora resaltó que “Netflix le ha brindado a Shondaland la autonomía y el apoyo necesarios para contar nuestras historias: historias que entretienen y reflejan la diversidad y la humanidad de una manera que conecta con el público de todo el mundo”.

Esta precuela debe ser parte de ese acuerdo que la productora ahora tiene con Netflix, pues además de las temporadas que siguen las historias de amor de cada uno de los hermanos Bridgerton, también se quiere contar las historias de amor de otros de los personajes de la historia.

Ahora, se ha hecho oficial que esta nueva precuela se centrará en Lady Violet y el vizconde Edmund Bridgerton, quienes son los padres de los ocho jóvenes protagonistas de la serie y de la saga de libros escrita por Quinn.

Por el momento, Netflix no ha anunciado el nombre de esta precuela y tampoco se ha hecho público el elenco. Hay que recordar que Lady Violet en la serie es interpretada por Ruth Gemmell, pero se tendrá que elegir a otra actriz para interpretar su versión joven.

Hay que recordar que esta sería la segunda precuela de este universo, pues en 2023 se estrenó “Queen Charlotte”. En esa primera precuela, el personaje de Violet tuvo una breve aparición y la encargada de darle vida a esa versión fue Connie Jenkins-Greig, pero se desconoce si volverá a ser convocada para protagonizar toda una temporada.

Al mismo tiempo que Netflix prepara esta precuela, también los fanáticos están a la espera del estreno en 2027 de la quinta temporada de “Bridgerton”, la cual se centrará en Francesca Bridgerton, personaje interpretado por la actriz de 31 años Hannah Dodd.

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