Trump propone rebautizar el Atlántico o el Pacífico con su propio nombre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó este sábado cambiar el nombre del océano Atlántico o del Pacífico por “océano Trump” o “océano de las Américas”, una propuesta que hizo en tono de broma durante un mitin en Clarksville, Tennessee, entre risas y aplausos de sus seguidores.

“Necesitamos un río y necesitamos un océano. Así que he estado pensando en el Atlántico o en el Pacífico. Lo llamaremos océano Trump u océano de las Américas”, afirmó el mandatario.

Trump aseguró que quiere que su nombre o el de Estados Unidos figure en otro accidente geográfico antes de concluir su mandato. “Antes de irme, creo que deberíamos tener un océano. Y necesitamos un gran río”, expresó.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el republicano ha impulsado cambios en la denominación de lugares geográficos. Ordenó rebautizar el golfo de México como golfo de América y el lago Ontario como lago de América.

El presidente descartó, no obstante, modificar el nombre del río Hudson, que atraviesa Nueva York y homenajea al explorador Henry Hudson. “Hizo un buen trabajo preparando ese lío hace mucho tiempo”, comentó. También rechazó cambiar el nombre del río Misisipi.

Trump tiene autoridad para ordenar cambios en los nombres geográficos oficiales utilizados por las agencias federales, aunque las empresas privadas y otras entidades no están obligadas a adoptar esas denominaciones.

El mandatario también ha planteado cambiar el nombre del estado de Nuevo México por “Nueva América”. Esa propuesta presenta mayores dificultades porque podría requerir la participación de los habitantes del estado y una reforma de su Constitución.

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