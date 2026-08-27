Carney desafía a Trump y dice que el lago Ontario se llamará así “ahora y siempre”

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, rechazó este jueves el cambio de nombre del lago Ontario ordenado por el presidente Donald Trump y aseguró que para los canadienses el cuerpo de agua mantendrá su denominación histórica.

“Llamarlo lago Ontario: antes, ahora y siempre”, afirmó Carney en un mensaje publicado en X, pocas horas después de que Trump firmara la orden ejecutiva que establece el uso de “Lake America” en los registros geográficos federales de Estados Unidos.

El primer ministro canadiense recurrió además al origen indígena del nombre para defender la denominación que utiliza su país.

“El nombre lago Ontario procede de la palabra wendat Ontari’io, que, apropiadamente, significa ‘el lago es hermoso, el lago es grande’”, explicó.

Carney recordó que el topónimo tiene más de 400 años, por lo que es anterior tanto a la Confederación canadiense como a la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

Carney ironiza sobre Trump

El primer ministro aprovechó su respuesta para hacer una referencia irónica a las transformaciones promovidas por el presidente estadounidense.

“Estados Unidos está cambiando: sus relaciones comerciales, su política exterior, sus monumentos nacionales, sus hidrónimos”, señaló Carney.

La referencia llegó el mismo día en que Trump oficializó mediante una orden ejecutiva su decisión de sustituir el nombre de lago Ontario por “Lake America” dentro de la nomenclatura federal estadounidense.

La orden instruye al Departamento del Interior a incorporar la nueva denominación en los registros geográficos oficiales de Estados Unidos. Trump afirmó que el cambio tiene efecto inmediato, aunque estableció un plazo de 30 días para completar el proceso administrativo.

La disposición estadounidense no obliga a Canadá ni a organismos internacionales a utilizar el nuevo nombre.

En plena disputa comercial

Trump defendió la decisión mientras volvía a acusar a Canadá de beneficiarse económicamente de Estados Unidos y calificó a los dirigentes canadienses de “gente desagradable”.

El presidente estadounidense también planteó la posibilidad de modificar en el futuro los nombres de los océanos Atlántico o Pacífico.

El enfrentamiento por la denominación del lago se suma a una relación cada vez más tensa entre Washington y Ottawa, marcada por el fracaso de las negociaciones comerciales y la imposición de nuevos aranceles por ambas partes.

El lago Ontario forma parte de los cinco Grandes Lagos de Norteamérica y se encuentra entre la provincia canadiense de Ontario y el estado de Nueva York.

Con información de EFE.

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