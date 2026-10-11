Anuel AA le ruega a Karol G: ¡Desbloquéame, bebé!

Anuel AA volvió al ámbito de la producción musical recientemente con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Vuelve”, el cual compartió a través de sus redes sociales mencionando a Karol G, lo que levantó opiniones por parte de sus seguidores.

El cantante puertorriqueño ha tenido un año 2026 donde ha lanzado varios estrenos, aunque pocas personas sabían que se encontraba trabajando el disco de Real Hasta la Muerte 2, el cual ha manifestado que está casi completado, y este viernes anunció que este nuevo tema es parte de esa producción.

“Vuelve”: de regreso al trap lento

Con “Vuelve”, Anuel regresó a las interpretaciones de trap lento que realizó en algún momento, omitiendo el contenido un poco más pesado. Esta canción para dedicársela a un amor perdido con una gran muestra de arrepentimiento y el deseo de recuperar a esa persona. “Mami, vuelve, se acabó mi suerte… Si todo se murió, ¿dónde quedé yo?“, dicta parte del coro de este sencillo.

Con esta canción, que tiene una duración de 4:49 minutos, muchos aficionados volvieron a reconectar con Anuel, debido a que consideran que la pista es muy similar a las que utilizó en los mejores momentos de su carrera, y recibió halagos. El boricua confirmó que esta entrega es parte del sello discográfico “Real Hasta la Muerte 2”.

Anuel realiza el lanzamiento mencionando a Karol G

No obstante, lo más llamativo y sorprendente del anuncio de este sencillo fue lo directo que fue el boricua en su plataforma de Instagram, donde mencionó directamente a la “Bichota” y eso levantó la activación de todos sus fans.

“Karol G, desbloquéame, bebé. No es que yo sea un cuero, es que yo me enamoro profundamente“, colocó el reguetonero como pie de un carrusel de fotografías suyas en un automóvil, confirmando que “Vuelve” ya estaba disponible en las plataformas musicales.

Es evidente que Anuel tenía como objetivo principal utilizar eso como estrategia de marketing, lo que parece haber logrado. Eso motivado por lo pegada que está la colombiana y las emociones que puede generar por su relación anterior.

En el último mes, la “Bichota” ha estado muy relacionada con Bruno Mars, con quien colaboró en un videoclip y también dio de qué hablar con su sensual baile en uno de sus conciertos con Drake.

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