Adamari López explica por qué solo tendría una pareja que gane más dinero que ella

La actriz Adamari López reveló la razón por la cual decidió que solo aceptaría una relación si ese hombre tiene un ingreso económico superior al de ella.

En el episodio más reciente de su programa “Ada y Chiqui de show” (YouTube) junto a su amiga, la conductora Chiquibaby, Adamari López explicó que, basada en su experiencia personal y las relaciones de su pasado, solo tendrá una relación en el futuro si su pareja gana más dinero que ella.

La actriz y presentadora del programa “Desiguales” de Univision explicó que en el pasado, al buscar una relación sentimental, no se fijaba en si esa persona tenía dinero, sino que ella se centraba en aspectos como sus sentimientos, la manera en la que esa persona la hacía sentir, entre otros aspectos. Sin embargo, con el paso de los años, Adamari confiesa que, a su parecer, concentrarse en los aspectos sentimentales y no en los económicos fue un error.

“Que tuviera dinero no era lo que me motivaba. Yo siempre me dejé llevar más por los sentimientos. A mí lo que me interesaba era que me gustara, que me hiciera feliz, que tuviéramos cosas en común, que me diera ilusión, que me diera maripositas en el estómago, que tuviéramos planes de futuro juntos… Pero después de las experiencias que he tenido, y lo digo sin pena y con toda la claridad, hoy día yo no estaría con un hombre que tenga menos dinero que yo, porque ya estuve y no me funcionó”, confesó Adamari.

López, quien tuvo una relación con el bailarín español Toni Costa y con quien tuvo una hija, explicó que, a su juicio, cuando un hombre percibe un ingreso económico menor que el de la mujer, empieza a sentir “inseguridades”.

“Siento que el hombre necesita sentir que tiene ese poder que le da el sentirse económicamente superior a la mujer con la que está, porque si no le entran, a mi entender y por mi experiencia, inseguridades. El hombre a lo mejor tiene ese deseo de saber que él es el proveedor del hogar y, si siente que la mujer gana más, es como si él fuera menos, como si casi la mujer lo hiciera sentir poquita cosa y entonces tener una relación con una persona de esas tampoco funciona porque en algún momento van a venir los pleitos”, argumentó.

“Así que hoy día solamente saldría con alguien que tenga económicamente un poder adquisitivo mayor al que yo tengo”, concluyó la actriz.

Asimismo, Adamari López explicó que no está dispuesta a iniciar una relación con un hombre que no tenga ambiciones o un trabajo. “No me voy a fijar en un hombre que no tenga ambiciones, que no tenga un empleo, que no tenga un negocio. Si yo estoy buscando para salir adelante, para sacar a mi hija adelante y para poder guardar para mi vejez, ¿me voy a venir a buscar ahora alguien que también tenga que mantener y que entonces también veamos si me es fiel, si no me es fiel y me voy a tener que preocupar, además de por lo económico, por la parte sentimental también?”, se preguntó.

Adamari López y Toni Costa estuvieron juntos durante 10 años y en 2021 anunciaron su separación, seis años después del nacimiento de la hija de ambos.

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