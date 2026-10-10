Megan Fox abrió su propia página al estilo OnlyFans

Megan Fox estrenó su propio espacio digital para ofrecer fotografías, videos y publicaciones privadas a cambio de una suscripción, una iniciativa que le permitirá monetizar material exclusivo y participar en la propiedad de Subs.com, compañía vinculada al empresario que cofundó OnlyFans.

El sitio meganfox.world debutó el viernes 9 de octubre y fue presentado por la actriz con una sesión de imágenes en bikini que compartió en Instagram.

La nueva página promete acceso a material que no estará disponible en otros espacios, además de momentos grabados directamente con el teléfono de la artista y opciones para interactuar con ella mediante mensajes. Según informó Page Six, el proyecto busca acercar a sus seguidores a una faceta más personal de la estrella de Hollywood.

Para anunciarlo, Fox publicó fotografías y videos desde una piscina, donde aparece con un bikini metálico. La actriz describió la sesión como “un thriller erótico neo-noir” e invitó a sus seguidores a consultar sus historias de Instagram para encontrar el enlace a su nuevo espacio de pago.

La campaña también incluye imágenes en las que luce un top blanco con la frase “smart brunette” y un bikini rojo.

Megan Fox explicó su apuesta por la propiedad digital

La participación de Fox no se limita a publicar fotografías y videos. La actriz también será copropietaria de Subs.com, plataforma cofundada por Tim Stokely, uno de los empresarios detrás de OnlyFans.

En un comunicado, la artista explicó que su decisión responde a su interés por cambiar la manera en que las mujeres participan en los negocios digitales, especialmente cuando su imagen y popularidad son parte central de su trabajo.

“Durante décadas, a las mujeres se les ha dicho que la visibilidad es poder, mientras otra persona es dueña de la plataforma, la audiencia o la imagen”, declaró. “Me interesa saber qué sucede cuando las mujeres son dueñas de las tres cosas”, añadió.

Stokely, por su parte, destacó que la experiencia de Fox como figura mundialmente conocida aporta una perspectiva valiosa al desarrollo de la compañía. El empresario también señaló las limitaciones que enfrentaban los artistas antes de que se extendieran los servicios que permiten ofrecer material directamente a sus seguidores: “Ella tiene un lugar en la mesa y nos está ayudando a construir la plataforma”, resaltó.

Las expectativas económicas detrás del proyecto

La iniciativa llega después de que expertos del entretenimiento para adultos y del marketing digital plantearan que Fox podría obtener importantes ingresos si trasladaba sus publicaciones más provocadoras de Instagram a un servicio de suscripción.

Se ha hablado mucho sobre las estimaciones de dinero que la actriz habría dejado de percibir al compartir fotografías sensuales gratuitamente. Ahora, con su propia página y participación en la empresa, Megan Fox apuesta por un modelo que combina el acceso de pago a material personal, con una posición directa en el negocio digital.

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