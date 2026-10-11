El-Sayed pide una victoria amplia de los demócratas para evitar que Trump cuestione los resultados electorales

El candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, pidió que su partido gane las próximas elecciones por un margen suficientemente amplio como para impedir que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestione los resultados, una posibilidad que considera preocupante por los antecedentes del mandatario y sus declaraciones sobre los comicios de 2020.

“Tenemos que ganar por márgenes enormes”, afirmó El-Sayed en una entrevista con NBC News, en la que advirtió que Trump ya ha amenazado con desconocer los resultados electorales, como hizo después de perder frente a Joe Biden en 2020.

El candidato sostuvo que una victoria contundente debe dejar claro el resultado de las urnas y cuestionó las afirmaciones de Mike Rogers, su rival republicano, sobre supuestas irregularidades en Detroit durante aquellos comicios.

El-Sayed también expresó preocupación por el uso de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, al considerar que las actuaciones de la agencia pueden tener consecuencias para la democracia estadounidense.

“Tenemos que ganar por márgenes lo suficientemente amplios como para que no haya dudas de que ganamos”, señaló.

Propone un sistema de salud universal

Durante la entrevista, El-Sayed defendió su propuesta de establecer Medicare for All, un sistema que garantizaría cobertura médica desde el nacimiento hasta la muerte, sin primas, copagos ni deducibles.

El candidato afirmó que los estadounidenses podrían mantener seguros privados para obtener prestaciones adicionales, aunque no tendrían que depender de ellos para acceder a la atención médica.

Como argumento, mencionó el costo de las pólizas y los deducibles, así como el peso de las deudas médicas en las finanzas de las familias. También cuestionó que el sistema actual deje a personas sin cobertura efectiva debido al precio de los seguros.

Considera que Trump debe rendir cuentas

El-Sayed reiteró que Trump debería afrontar un juicio político y mencionó, entre los asuntos que considera cuestionables, los posibles beneficios económicos derivados de la presidencia y las relaciones con intereses extranjeros.

El candidato aclaró que, si resulta elegido senador, examinará las pruebas antes de decidir si vota a favor de condenar al mandatario en un eventual juicio político. Añadió que la prioridad de su agenda debe ser reducir el costo de la vida, en particular los gastos de gasolina y alimentos, sin renunciar a exigir responsabilidades por posibles infracciones de la ley.

Se disculpa por sus declaraciones tras un ataque a una sinagoga

El-Sayed también volvió sobre la polémica generada por la frase “hurt people hurt people” —que puede traducirse como “las personas heridas hieren a otras”—, pronunciada después de un ataque contra una sinagoga en Michigan en marzo.

El candidato, que condenó el ataque, reconoció que se arrepiente de sus palabras porque no tuvo suficientemente en cuenta el dolor que podían causar a quienes las escucharan.

Afirmó que su compromiso con la seguridad de los judíos es el mismo que tiene con la de sus propios hijos y defendió la protección de todas las comunidades religiosas. También mencionó conversaciones con la senadora demócrata Elissa Slotkin, quien le explicó cómo había recibido sus declaraciones.

Reivindica a Obama pese a sus críticas anteriores

El-Sayed además se refirió al expresidente Barack Obama, quien tiene previsto acompañarlo en un acto de campaña en Detroit. Aunque años atrás cuestionó su gestión, ahora reconoció su influencia en su trayectoria política.

Explicó que sus críticas de 2012 reflejaban la frustración de alguien más joven y que, con el tiempo, ha comprendido mejor las dificultades de gobernar. Afirmó que la presidencia de Obama le permitió imaginar que alguien con su nombre y sus antecedentes podía aspirar a un cargo público.

El candidato sostuvo que su generación debe aprender de los gobiernos anteriores y continuar su trabajo, aunque impulse cambios en políticas con las que no está de acuerdo.

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