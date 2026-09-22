Kamala Harris dice que Abdul El-Sayed sería un “freno” contra Trump desde el Senado

La exvicepresidenta Kamala Harris afirmó este martes que Abdul El-Sayed podría convertirse en un “freno” a las políticas de la administración de Donald Trump si llega al Senado de Estados Unidos, durante su primer acto electoral de las elecciones de medio mandato de 2026.

“El Senado debería actuar como freno ante los abusos de esta Administración y, en mi opinión, la persona sentada a mi derecha sería uno si resulta elegida”, dijo Harris durante un encuentro en Michigan junto a El-Sayed, candidato al Senado por ese estado.

Harris explicó que acudió al acto para respaldar al aspirante, al que presentó como una persona capaz de defender asuntos relacionados con la salud. “Estoy aquí para apoyar al doctor El-Sayed porque en este tema sé que él será un ganador. Y tengo derecho a decir eso”, afirmó.

El evento estuvo centrado en la salud materna de las mujeres afrodescendientes y en el aumento de los costos de la atención médica. El-Sayed, médico y candidato progresista, defendió además la recuperación completa de Medicaid, el programa público de seguro de salud dirigido principalmente a personas y familias de bajos ingresos.

La aparición también mostró la cercanía entre ambos políticos. Después de intercambiar agradecimientos, Harris bromeó sobre el grado de confianza alcanzado entre los dos: “Creo que hemos llegado a un punto en nuestra nueva relación en el que puedo llamarle Abdul”.

El candidato respondió: “Perfecto. Para mí, será señora vicepresidenta”.

El-Sayed no está afiliado formalmente al Partido Demócrata y pertenece al ala progresista. En noviembre se enfrentará al republicano Mike Rogers, exmiembro de la Cámara de Representantes, por el escaño que dejará el senador demócrata Gary Peters tras su retiro anunciado.

La contienda es relevante para la disputa por el control del Senado.

La visita de Harris se produce después de que respaldara a El-Sayed tras su victoria en las primarias demócratas de Michigan. El candidato ha planteado la necesidad de unir a sectores del electorado demócrata y ha destacado las coincidencias con Harris en asuntos económicos y de atención médica.

Michigan fue uno de los estados que Donald Trump ganó frente a Harris en las elecciones presidenciales de 2024. Ahora, la campaña de El-Sayed busca mantener el escaño en manos demócratas frente a Rogers, quien ha contado con el respaldo de Trump.

La visita también ocurre mientras Harris mantiene abierta la posibilidad de volver a competir por la Casa Blanca en 2028. Después de Michigan, tiene previstas otras actividades políticas en Nevada y Georgia, de acuerdo con Associated Press.

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