Demócrata Abdul El-Sayed se disculpa por comentarios tras ataque a sinagoga en Michigan

Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado de Estados Unidos por Michigan, ofreció disculpas el sábado por los comentarios que hizo después del ataque contra una sinagoga en marzo, luego de que sus declaraciones fueran interpretadas como una posible justificación de la violencia.

El-Sayed se disculpó ante integrantes del grupo parlamentario judío demócrata de Michigan durante una convención del partido en Lansing. Posteriormente, en declaraciones a periodistas, reconoció que sus palabras pudieron resultar hirientes, reseñó The Associated Press.

“Mis comentarios pudieron haber sido malinterpretados para justificar algo que no pretendía justificar”, afirmó. “A cualquiera que sienta que mis comentarios pudieron haber sido hirientes, le pido disculpas. Esa no era mi intención”, añadió.

Reportó que la disculpa forma parte de los esfuerzos de El-Sayed por cerrar filas dentro del Partido Demócrata después de unas primarias particularmente disputadas, en las que derrotó a la congresista Haley Stevens.

El candidato busca además dejar atrás varias controversias que han marcado su campaña, entre ellas acusaciones de antisemitismo relacionadas con sus comentarios sobre Israel y su vínculo con el comentarista Hasan Piker, una figura que ha generado fuertes críticas dentro y fuera del Partido Demócrata.

El-Sayed se enfrentará al republicano Mike Rogers en las elecciones generales, una contienda considerada relevante para definir el control del Senado.

El ataque que desencadenó la polémica

El episodio que motivó las disculpas ocurrió en marzo, cuando un hombre atacó la sinagoga Temple Israel, en un suburbio de Detroit. El agresor estrelló su vehículo contra el edificio y disparó contra un guardia de seguridad antes de suicidarse, señaló AP.

El atacante fue identificado como Ayman Mohammad Ghazali, quien había perdido a cuatro familiares en un ataque aéreo israelí contra el Líbano ocurrido la semana anterior.

Tras el ataque, El-Sayed condenó públicamente la violencia en un video, pero agregó la frase: “Las personas heridas hieren a otras”, en referencia a la pérdida sufrida por la familia de Ghazali.

Sus palabras provocaron críticas de quienes consideraron que estaba intentando explicar o justificar las acciones del atacante a partir de la ofensiva israelí.

El-Sayed explicó el sábado que su intención había sido aportar contexto sobre los posibles motivos detrás del ataque, pero reconoció que el momento no era apropiado.

“Lo que intentaba hacer era ofrecer un contexto de por qué sucedió, pero no era el momento para el contexto. Y uno nunca quiere pisotear el dolor de otra persona”, dijo.

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