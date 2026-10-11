El tiempo se agota para usar los fondos EBT de verano en Nueva York

Los ciudadanos de Nueva York con hijos tienen hasta el 14 de octubre para gastar los fondos alimenticios de verano antes de que expiren. La ayuda del programa de Transferencia Electrónica de Beneficios de Verano (SEBT) vence 112 días después de ser enviada por el estado, por lo que las familias que recibieron los beneficios el 15 de junio deben hacer sus últimas compras.

La Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad del Estado de Nueva York liquida de manera automática cualquier saldo restante al cumplirse el plazo establecido. El dinero depositado el 16 de junio vence el 15 de septiembre, mientras que cualquier distribución no gastada con fecha del 10 de agosto se termina el 9 de diciembre.

El programa Summer EBT ofrece ayuda a los hogares elegibles con $120 dólares por niño para ayudarles a comprar alimentos en sus vacaciones escolares. Los hogares pueden consultar su saldo restante por medio del sitio web o la aplicación móvil ebtEdge, o llamando al (888) 328-6399.

“Cada dólar del programa Summer EBT cuenta, especialmente en un momento en que las familias de todo Nueva York están luchando contra el aumento del costo de los alimentos y otros artículos de primera necesidad”, explicó la directora de No Kid Hungry New York, Rachel Sabella, en un comunicado.

Aunque los beneficios están por expirar, No Kid Hungry New York proyectó en septiembre que el programa Summer EBT de 2026 habrá entregado alrededor de $240 millones de dólares a casi dos millones de niños en el estado este 2026. Las peticiones recibidas luego del cierre del plazo el 8 de septiembre se revisarán automáticamente para 2027.

Aun cuando el dinero aparezca en las tarjetas de débito, los beneficiarios de EBT y del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) siguen siendo vulnerables al robo, de acuerdo con la Oficina Estatal de Asistencia Temporal y por Discapacidad (OTDA). Una alerta de fraude de la OTDA informa sobre dispositivos de clonación ocultos en los lectores de tarjetas de las tiendas o mensajes de texto engañosos que buscan obtener acceso a sus cuentas.

Se pueden bloquear las tarjetas entre las visitas al supermercado en ebtEDGE para evitar las estafas. No obstante, la OTDA indicó que el gobierno federal dejó de reembolsar los fondos robados de SNAP a finales de 2024, por lo que las víctimas no pueden recuperar lo que les extrajeron de sus cuentas SNAP o Summer EBT, LocalSYR.

Un sondeo de No Kid Hungry publicado en marzo dio a conocer que el 74% de las familias en Nueva York actualmente tienen que elegir entre comida o vivienda y transporte.

Aparte del vencimiento de los fondos de verano, Huger Solutions New York apuntó que una modificación en la política estatal permitirá que 270,000 neoyorquinos que perdieron sus beneficios del programa SNAP vuelvan a pedirlos. La organización explicó que esta segunda oportunidad surge del reinicio, el 1 de octubre, del plazo de tres años para los requisitos laborales del programa federal SNAP de Nueva York.

El programa Summer EBT y el programa SNAP son programas federales de nutrición diferentes, aunque la inscripción de un niño en SNAP lo califica de manera automática para el programa Summer EBT.

Las regulaciones federales derivadas de la Ley “One Big Beautiful Bill” de 2025 limitan los pagos del programa SNAP a los adultos sanos sin dependientes (de 18 a 64 años, sin discapacidades y que no viven con menores de 14 años) a tres meses cada tres años. Se puede evitar ese límite trabajando al menos 80 horas al mes, ya sea remunerado o no, o participando en distintos programas de capacitación laboral. Además, se puede obtener una exención por estar embarazadas o por razones médicas que les impidan laborar.

Pero miles de neoyorquinos no pudieron sortear el límite de tres meses y agotaron su cupo a finales del mes pasado. No obstante, los beneficiarios subempleados de Nueva York todavía pueden pedir tres meses más de ayuda, ya que el estado lleva un registro de los plazos a través de un sistema federal llamado “reloj fijo estatal”.

Esto se traduce en que el periodo de penalización de tres años tiene la misma fecha de inicio y finalización en todo el estado, independientemente de cuándo un neoyorquino dejó de recibir o empezó a recibir los beneficios del programa SNAP. El periodo de seguimiento anterior terminó oficialmente el 30 de septiembre y el nuevo empezó el 1 de octubre.

Salvo que se produzcan cambios, el siguiente reinicio está programado para 2029.

El proyecto de ley federal impuso requisitos laborales más estrictos a los adultos mayores, los veteranos y los jóvenes que acaban de salir del sistema de acogida. De acuerdo con Hunger Solutions New York, OBBA bajó el gasto federal, transfiriendo los costos a los estados y condados, al tiempo que recortó alrededor de $187 mil millones de dólares del programa SNAP en los próximos 10 años, hasta 2036.

En este sentido, Hunger Solutions New York pide a la delegación del Congreso de Nueva York que retrase los cambios propuestos por OBBBA al programa SNAP.

El grupo de defensa advirtió que estos cambios suman más de $1,200 millones de dólares a los gastos anuales de Nueva York, lo que podría limitar las inversiones de los condados en programas locales de seguridad alimentaria administrados en el ámbito estatal y de condado.

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