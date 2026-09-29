¿Se pueden usar los cupones SNAP para pedir alimentos a domicilio por DoorDash?

Quienes reciben beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) pueden usar su tarjeta EBT para comprar alimentos elegibles en tiendas participantes de DoorDash. Sin embargo, necesitan otro método de pago para cubrir el envío y los cargos que no admite SNAP.

Cómo hacer un pedido con la tarjeta EBT

DoorDash acepta pagos SNAP/EBT en tiendas participantes desde 2023.

Para utilizarlos, el cliente debe agregar su tarjeta EBT en la sección de métodos de pago de la aplicación, buscar comercios con el filtro ‘SNAP’ y elegir productos identificados como elegibles.

Al finalizar la compra, puede revisar cuánto del pedido se cargará a sus beneficios. La disponibilidad de tiendas depende de la zona.

En un mismo pedido se pueden incluir alimentos cubiertos por SNAP y otros artículos.

La tarjeta EBT paga únicamente la parte elegible; el resto requiere otro método de pago.

Los gastos de entrega, las tarifas de servicio y las propinas tampoco se cubren con SNAP.

Por eso, usar los beneficios para comprar comida a domicilio no significa que todo el pedido salga sin costo adicional.

Cuántas personas usan esta opción

Más de 4.5 millones de consumidores han agregado su tarjeta SNAP/EBT a DoorDash desde que comenzó el programa, frente a casi 3 millones un año antes, según el tercer informe anual Groceries Within Reach de la compañía.

Casi 75,000 tiendas participantes aceptan ahora esos pagos, comparadas con más de 50,000 en junio de 2025.

DoorDash calcula que el 99% de los hogares que reciben SNAP tiene acceso a por lo menos una tienda participante en la plataforma.

Agregar una tarjeta, sin embargo, no equivale necesariamente a haber hecho un pedido.

El informe combina datos de la plataforma con una encuesta a más de 1,000 usuarios de DoorDash que pagan con SNAP/EBT.

Entre quienes respondieron, el 46% mencionó responsabilidades de cuidado y el 43% dificultades de transporte como motivos para recurrir a las entregas.

Más de uno de cada tres dijo vivir con una discapacidad o enfermedad crónica.

El 83% afirmó que el servicio le facilita administrar su presupuesto para alimentos; el 70% reportó cambios positivos en sus hábitos de alimentación y el 93% dijo que le ahorra tiempo.

Se trata de respuestas de los clientes encuestados, no de resultados comprobados para todos los beneficiarios de SNAP.

“Cada día, las familias que utilizan SNAP pueden enfrentar dificultades imposibles para llegar a la tienda”, declaró Max Rettig, director global de Políticas Públicas de DoorDash.

“Nuestra investigación muestra que, cuando eliminamos esa barrera, las familias comen de manera más saludable, administran mejor sus presupuestos y recuperan tiempo para las cosas que más importan”, añadió.

“Por eso seguimos ampliando este programa, tanto para las familias que dependen de él como para los comercios que las atienden”, concluyó Rettig.

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